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Удар по Дніпру: кількість поранених зросла до 53, четверо з них – у важкому стані

Ірина БалачукСереда, 3 липня 2024, 18:35
Удар по Дніпру: кількість поранених зросла до 53, четверо з них – у важкому стані
Фото з Telegram голови ОВА Сергія Лисака

Внаслідок російського удару по місту Дніпро загинули 5 людей і 53 зазнали поранення, четверо з них – у важкому стані. 

Джерело: президент Володимир Зеленський у Facebook, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 

Пряма мова Зеленського: "Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Тридцять чотири людини постраждали, серед них дитина".

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Деталі: За словами президента, на місці працюють підрозділи ДСНС.

"Цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї. Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору", − підсумував Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в етері телемарафону повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки в Дніпрі зросла до 39. Через декілька хвилин очільник ОВА написав вже про 47 постраждалих. 

Оновлено: О 18.30 Лисак написав, що у Дніпрі, за уточненою інформацією, вже 53 постраждалих. Четверо з них – у важкому стані. 

Передісторія:

  • Вранці 3 липня росіяни атакували Дніпро. У місті лунали вибухи, пошкоджень зазнав торговий центр. Повідомлялося, що щонайменше 4 людини загинули і 34 отримали поранення.
  • Згодом Повітряні сили уточнили, що росіяни завдали удару по Дніпропетровщині 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Українські сили ППО збили 11 повітряних цілей: 1 крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".

Теми: Дніпроракетний ударжертвиЗеленський
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