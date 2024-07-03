Удар по Дніпру: кількість поранених зросла до 53, четверо з них – у важкому стані

Внаслідок російського удару по місту Дніпро загинули 5 людей і 53 зазнали поранення, четверо з них – у важкому стані.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Facebook, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Зеленського: "Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Тридцять чотири людини постраждали, серед них дитина".

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Деталі: За словами президента, на місці працюють підрозділи ДСНС.

"Цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї. Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору", − підсумував Зеленський.

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Оновлено: Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в етері телемарафону повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки в Дніпрі зросла до 39. Через декілька хвилин очільник ОВА написав вже про 47 постраждалих.

Оновлено: О 18.30 Лисак написав, що у Дніпрі, за уточненою інформацією, вже 53 постраждалих. Четверо з них – у важкому стані.

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