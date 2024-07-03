Ситуація біля Часового Яру залишається критично важкою: в "Хортиці" розповіли про тактику ворога

Обстановка в районі відповідальності підрозділів оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" залишається критично важкою, бої з противником у Часовому Яру точаться на межі каналу "Сіверський Донець – Донбас".

Джерело: пресслужба ОСУВ "Хортиця"

Деталі: Військові наголошують, що інтенсивність ворожих обстрілів не знизилась, росіяни продовжують атакувати силами колишніх увʼязнених з підрозділів "шторм-V", десантників та спецпризначенців.

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За минулу добу було зафіксовано 257 мінометних і артилерійських обстрілів.

Дослівно: "Тактика противника наступна: доставляє свою піхоту в район лісу, де окупанти спішуються, роззосереджуються та намагаються штурмувати позиції наших захисників.

Армія ворога артилерійськими обстрілами, скидами із дронів-камікадзе, "Ланцетами" прикриває проведення своїх штурмових дій.

ВІДЕО ДНЯ

Минулої доби на напрямку було проведено 51 ворожий штурм, 9 із яких – на Часів Яр.

Воїни 24 ОМБр ім. короля Данила героїчно тримають рубежі".

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