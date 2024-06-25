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УП показала, як виглядає Часів Яр після 5 місяців російського наступу 

Ольга Кириленко, Олександр ШумілінВівторок, 25 червня 2024, 19:16
УП показала, як виглядає Часів Яр після 5 місяців російського наступу 
Фото: УП

Журналісти УП зафіксували, як виглядає центр міста Часів Яр, на яке пʼять місяців посилено наступає російська армія. Колись тут мешкало 14 тисяч людей, нині – це поле бою і стратегічно важлива висота для стримування наступу на Краматорську агломерацію. 

Джерело: журналісти УП, міський голова Часового Яру Сергій Чаус у коментарі УП

Деталі: За спостереженнями журналістів УП, які висвітлюють оборону Часового Яру з лютого, у місті стало значно більше розбитих багатоповерхівок, спалених прильотами FVP-дронів автомобілів і переламаних навпіл дерев. 

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Перейти в частину міста, що розташована за каналом "Сіверський Донець-Донбас" – неможливо. Один з місцевих жителів на імʼя Андрій сказав УП: "Ми туди вже не ходимо, там Росія". Однак від військових на напрямку нам відомо, що за каналом ще є позиції Сил оборони. 

Попри регулярні російські обстріли, у місті залишаються місцеві жителі. За словами мера Сергія Чауса, станом на 25 червня їх приблизно 650.

Місцеві живуть у підвалах багатоповерхівок і ходять за гуманітарною допомогою на "Пункт незламності". У місті є всього одна точка, у якій можна набрати питну воду. Або ж треба чекати волонтерів, які привезуть її у пляшках.

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Жодні комунікації не працюють, лише час від часу ловить мобільний звʼязок. Часівʼярці передають повідомлення до рідних, зокрема до дітей за кордоном, через місцевого волонтера, працівника гуманітарної місії "Проліска" від Агенції ООН по біженцях Євгена Ткачова.

Єдиним способом пересування по місту є велосипед. В один з днів роботи журналісти УП бачили, як двоє молодих хлопців з наплічниками на велосипедах евакуйовувалися з Часового Яру в бік сусідньої Костянтинівки.

Також ми зустріли людей, які евакуювалися у найближчі, відносно мирні населені пункти, але регулярно на авто їздять у Часів Яр, щоб перевіряти, чи ще цілий їхній будинок.

Фото журналістів УП Ольги Кириленко та Алекса Климова з Часового Яру

 
 
 
 
 
 
 
 

Теми: Донецька областьвійна
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