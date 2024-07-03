МОУ: Вже 2 млн українців оновили дані в "Резерв+", у ТЦК на це пішло б 235 днів

З 18 травня, коли розпочав роботу застосунок "Резерв+", його послугами для оновлення персональних даних та оформлення військово-облікових документів скористалися вже 2 мільйони українців.

Джерело: заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, яку цитує пресслужба МОУ

Пряма мова: "Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у Резерв+. Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів".

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Деталі: Черногоренко наголосила, що оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин. Завдяки цьому "Резерв+" став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних. На другому місці – ЦНАПи, на третьому – ТЦК та СП.