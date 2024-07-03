Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

МОУ: Вже 2 млн українців оновили дані в "Резерв+", у ТЦК на це пішло б 235 днів

Валентина РоманенкоСереда, 3 липня 2024, 19:54
МОУ: Вже 2 млн українців оновили дані в Резерв+, у ТЦК на це пішло б 235 днів
ілюстрація МОУ

З 18 травня, коли розпочав роботу застосунок "Резерв+", його послугами для оновлення персональних даних та оформлення військово-облікових документів скористалися вже 2 мільйони українців.

Джерело: заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, яку цитує пресслужба МОУ

Пряма мова: "Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у Резерв+. Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів".

Реклама:

Деталі: Черногоренко наголосила, що оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин. Завдяки цьому "Резерв+" став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних. На другому місці – ЦНАПи, на третьому – ТЦК та СП.

Теми: мобілізаціяМіноборонидіджиталізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан вже зустрівся з Сі Цзіньпіном та обговорив війну РФ проти України

оновлюєтьсяРосія запустила КАБи і ракети − по всій Україні тривога, на Київщині працює ППО

Затонув один з найсучасніших кораблів ВМС Ірану

відеоISW: в українських військових є технологічна інновація, яка послабить тиск на ППО

відеоУ кількох містах Франції почалися заворушення

оновленоЦієї ночі країну атакували кілька груп крилатих ракет

Усі новини...
Зеленський хоче, щоб Трамп показав свій план "швидкого кінця війни"
Україна не видала на обмін військового РФ, якого першим засудили за воєнний злочин
Ситуація біля Часового Яру залишається критично важкою: в "Хортиці" розповіли про тактику ворога
До двох зросла кількість жертв внаслідок атаки росіян на Полтавщину
Останні новини
10:13
Уроки від головнокомандувача: видавництво Vivat випускає книгу про генерала Залужного
09:59
Орбан вже зустрівся з Сі Цзіньпіном та обговорив війну РФ проти України
09:59
оновлюєтьсяРосія запустила КАБи і ракети − по всій Україні тривога, на Київщині працює ППО
09:57
За добу росіяни вбили 7 цивільних, ще 8 дістали поранення
09:54
Французькі ліві після несподіваної перемоги поки не знають, кого висунуть прем'єром
09:50
Один з астероїдів, які пролетіли повз Землю, мав власного супутника – вчені
09:48
ЄВРО-2024Головний тренер Англії звинуватив англійські ЗМІ у зливі інформації про тактику збірної
09:20
Ціни на нафту впали через послаблення геополітичної напруги на Близькому Сході
09:11
Відбудова міст і "модерніст" Зеленський. В яких містах ми житимемо після війни
08:55
Спікер Джонсон зустрінеться із Зеленським під час саміту НАТО
Усі новини...
Реклама:
Реклама: