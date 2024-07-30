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Гарріс незабаром оголосить кандидата у віцепрезиденти та поїде з ним у турне – Reuters

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 30 липня 2024, 19:03
Гарріс незабаром оголосить кандидата у віцепрезиденти та поїде з ним у турне – Reuters
Камала Гарріс. Ілюстративне фото: Getty Images

Агентство Reuters з посиланням на два поінформовані джерела пише, що Камала Гарріс, яка незабаром має стати кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, наступного тижня проведе передвиборчі заходи в так званих ключових штатах разом зі своїм кандидатом у віцепрезиденти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters 

Деталі: За словами одного з джерел, Гарріс оголосить свого кандидата на посаду віцепрезидента США перед поїздкою наступного тижня до штатів, результати яких можуть вирішити долю президентських виборів.

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В останні роки до таких штатів зараховують, серед іншого, Мічиган, Пенсильванію та Вісконсін.

Запланована поїздка може свідчити про те, що Камала Гарріс наближається до ухвалення рішення про те, хто стане її партнером у передвиборчій кампанії.

До короткого списку кандидатів, які розглядаються, ЗМІ відносили губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро, сенатора США Марка Келлі з Аризони, губернатор Міннесоти Тіма Волца, а також міністра транспорту Піта Бутіджеджа.

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Камала Гарріс, як очікується, буде формально затверджена кандидаткою у президенти від Демократичної партії до 7 серпня, аби вирішити юридичні процедури, пов'язані з реєстрацією кандидатів у деяких штатах.

Її рейтинг схвалення після рішення Джо Байдена не йти на другий президентський термін помітно зріс.

Читайте більше про те, як Камала Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти.

Теми: СШАвибори
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