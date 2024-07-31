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У перші дні серпня в Україні буде спека до 37°, на заході короткочасні дощі та грози

Анастасія ПроцСереда, 31 липня 2024, 11:36
У перші дні серпня в Україні буде спека до 37°, на заході короткочасні дощі та грози
Ілюстративне фото: Getty Images

На початку серпня в Україну знову повернеться спека, значних опадів на початку місяця не очікується, лише на Закарпатті й Прикарпатті місцями буде короткочасний дощ, гроза.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 1 серпня в Україні буде без опадів, вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°. У південній частині країни синоптики прогнозують вночі 16-21°, удень 27-32°.

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У Києві без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

2 серпня в Україні теж не прогнозують опадів, лише на Закарпатті й Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в південній частині й східних областях уночі 17-22°, удень 28-33°, на півдні країни місцями сильна спека 35-37°. На решті території вночі 13-18°, вдень 24-29°.

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У столиці в п'ятницю буде без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

Теми: погода
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