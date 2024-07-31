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ЗМІ: У парламент Молдови прийшли з обшуками у справі щодо держзради

Марія Ємець, Олександр ШумілінСереда, 31 липня 2024, 12:27
ЗМІ: У парламент Молдови прийшли з обшуками у справі щодо держзради
Фото: Getty Images

У будівлі парламенту Молдови проходить обшук, ймовірно пов’язаний зі справою щодо держзради.

Джерело: джерела Newsmaker, пише "Європейська правда"

Деталі: 31 липня у будівлю парламенту прийшли з обшуком співробітники Служби інформації та безпеки і Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS).

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Інформацію про це журналістам підтвердив речник PCCOCS Еміль Гайтур.

За даними джерел NewsMaker, обшук стосується справи щодо державної зради. Кого саме вона стосується, наразі не розкривають. 

Операція співпала з останнім засіданням парламенту весняно-літньої сесії, воно почалося об 11 ранку. 

ВІДЕО ДНЯ

Раніше прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що вітає появу аналога українського "Миротворця" – сайту Mirotvorets, де опублікували імена молдавських політиків, кримінальних авторитетів, активістів і дані про їхні зв'язки з Росією.

Нагадаємо, проросійський експрезидент Ігор Додон, якому у 2022 році інкримінували держзрадуне збирається балотуватися на виборах президента Молдови. 

Теми: Молдова
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