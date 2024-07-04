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Байден заспокоїв демократів і передвиборчий штаб: Я балотуюсь

Олена ІвашківЧетвер, 4 липня 2024, 03:24
Байден заспокоїв демократів і передвиборчий штаб: Я балотуюсь
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах під час телефонної розмови зі співробітниками своєї виборчої кампанії.

Джерело: Reuters з посиланням на поінформованих осіб

Деталі: Байден відповів на дзвінок стурбованим членам своєї передвиборчої команди і сказав їм, що нікуди не збирається йти.

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"Я балотуюся", - сказав Байден, додавши, що він залишається лідером Демократичної партії і його ніхто не витісняє з перегонів проти республіканця Дональда Трампа, повідомило одне з джерел.

Він також зустрінеться з губернаторами-демократами в середу ввечері (за місцевим часом - ред.), щоб запевнити їх, що він готовий до роботи після невдалого виступу на дебатах, коли він бурмотів собі під ніс, іноді втрачав хід думок, а в якийсь момент заговорив про перемогу над Medicare. Деякі губернатори будуть присутні віртуально.

Відповідаючи в середу на запитання, чи розглядає Байден можливість відставки, прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що ні: "Абсолютно ні".

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Невдовзі після її виступу два загальнонаціональних опитування показали, що шанси Байдена проти Трампа, який під час дебатів виголошував низку заїжджених брехливих тез, погіршилися після дебатів. 

Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%.

Передісторія:

  • Серед демократів наростають сумніви з приводу того, чи не буде програшним підходом повторно висувати кандидатуру Джо Байдена на посаду президента у 2024 році і понад 20 членів Палати представників думають закликати його знятися, якщо у наступні дні він буде виглядати невпевнено. 
  • У перших своїх коментарях після резонансних дебатів із Трампом Байден визнав свій поганий виступ, але сказав, що йти з перегонів не планує.
  • У вівторок  Байден у рамках кампанії у Вірджинії вчергове визнав свій поганий виступ на дебатах із Дональдом Трампом та пояснив, що почувався зле після серії авіаперельотів і зміни часових поясів, зазначивши, що це не може слугувати виправданням.

Читайте також: Непозбувний Джо: як у США розгорілася дискусія про заміну Байдена на виборах та що цьому заважає

Теми: БайденСШАдебати
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