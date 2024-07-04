КМВА: На околицях Києва працювала ППО

У ніч на четвер у Києві під час повітряної тривоги через атаку ударних безпілотників пролунали вибухи. На підступах до Києва працювало ППО.

Джерело: "Суспільне", КМВА

Деталі: Росіяни атакують "Шахедами" з півночі.

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Дослівно КМВА: "Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

Раніше цієї ночі у Київській області працювала протиповітряна оборона.

Доповнено: Близько 5.00 пролунав відбій повітряної тривоги.