КМВА: На околицях Києва працювала ППО
Четвер, 4 липня 2024, 04:21
У ніч на четвер у Києві під час повітряної тривоги через атаку ударних безпілотників пролунали вибухи. На підступах до Києва працювало ППО.
Деталі: Росіяни атакують "Шахедами" з півночі.
Реклама:
Дослівно КМВА: "Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"
Раніше цієї ночі у Київській області працювала протиповітряна оборона.
Доповнено: Близько 5.00 пролунав відбій повітряної тривоги.