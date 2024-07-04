Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Київ відбив атаку дронів: наближалися хвилями і з різних напрямків

Олена ІвашківЧетвер, 4 липня 2024, 05:27
Київ відбив атаку дронів: наближалися хвилями і з різних напрямків
фото ілюстративне: Сергій Наєв у Telegram

У ніч на четвер ворог здійснив чергову повітряну атаку з застосуванням лише БпЛА. Усі дрони знищила протиповітряна оборона.

Джерело: КМВА у Telegram

Деталі: За інформацією міської влади, противник запустив свої дрони з території Курської області РФ, а до Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків. 

Реклама:

Завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів. Силами та засобами ППО БпЛА ворога були знищені на підступах до столиці. 

В Києві, попередньо, без жертв та руйнувань.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: КиївППОШахедвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot і танків Abrams

ISW: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту" 

Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським

У Білому домі пообіцяли "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну"

Орбан після зустрічі з Путіним надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України"

оновленоМасований ракетний удар РФ: загинули 37 людей, зазнали поранень – 170

Усі новини...
Київ
КМВА: На околицях Києва працювала ППО
Синоптики попереджають, що до Києва наближається гроза
У Києві другий день поспіль попереджають про концентрацію небезпечних речовин у повітрі
Останні новини
09:38
ЄВРО-2024Збірна Іспанії — збірна Франції: анонс першого півфіналу ЧЄ
09:32
Після удару по "Охматдиту" лікарі очікують на ріст кількості загиблих через атаки РФ на медзаклади – NYT
09:29
Розбір завалів "Охматдиту": рятувальники дісталися підвалу
09:24
США дадуть другий кредит Польщі на $2 млрд для модернізації війська
09:14
Мешканці найбільших регіональних ринків нових легковиків придбали менше автівок, ніж торік
08:51
Зеленський проінформував Трюдо про удар по "Охматдиту" і потребу України в ППО
08:36
Росіяни збільшили кількість атак на Куп′янському напрямку, на Покровському відбито 43 штурмів
08:31
Білий дім не чув від союзників НАТО занепокоєнь щодо кандидатури Байдена
08:30
У Росії заявили про атаку безпілотників: обмежили польоти у двох аеропортах
08:15
CNN: Проєкт рішення саміту НАТО відзначає незворотність вступу України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: