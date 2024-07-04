Київ відбив атаку дронів: наближалися хвилями і з різних напрямків
Четвер, 4 липня 2024, 05:27
У ніч на четвер ворог здійснив чергову повітряну атаку з застосуванням лише БпЛА. Усі дрони знищила протиповітряна оборона.
Джерело: КМВА у Telegram
Деталі: За інформацією міської влади, противник запустив свої дрони з території Курської області РФ, а до Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків.
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Завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів. Силами та засобами ППО БпЛА ворога були знищені на підступах до столиці.
В Києві, попередньо, без жертв та руйнувань.
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- На Київщині цієї ночі двічі працювала ППО.