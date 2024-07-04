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Держдеп США: Україні запропонують "конкретні шляхи" до членства в НАТО

Олена ІвашківЧетвер, 4 липня 2024, 06:21
Держдеп США: Україні запропонують конкретні шляхи до членства в НАТО
фото ілюстративне: Getty Images

Під час саміту НАТО у Вашингтоні наступного тижня Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі.

Джерело: заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс, "Голос Америки"

Деталі: Очікується, що у підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО, але конкретне формулювання ще узгоджується.

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Джонс сказав, що альянс обговорить, як допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз, як стримати Росію в майбутньому, і як підготуватися до членства в НАТО.

На саміт у Вашингтоні також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО.

Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

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Також це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.

За словами Джонса, розвиток стійкості цих союзників до протистояння загрозам і викликам з боку Китаю є одним з ключових пунктів порядку денного.

Теми: НАТОСША
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