"Шахед" влучив в об’єкт інфраструктури на Чернігівщині: 6 тисяч споживачів без світла − ОВА

Уночі 4 липня один з російських "Шахедів" поцілив в об’єкт інфраструктури у Чернігівській області, у результаті чого майже 6 тисяч споживачів залишились без електрики.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram

Пряма мова Чауса: "Понад 5 годин цієї ночі тривала повітряна тривога для Чернігівщини. На жаль, ворожий "Шахед" влучив в один з об’єктів області. На зараз без електропостачання залишаються 5 963 споживачі".

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Деталі: Голова ОВА підкреслив, що енергетики працюють над відновленням.

Передісторія: