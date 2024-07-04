"Шахед" влучив в об’єкт інфраструктури на Чернігівщині: 6 тисяч споживачів без світла − ОВА
Четвер, 4 липня 2024, 08:45
Уночі 4 липня один з російських "Шахедів" поцілив в об’єкт інфраструктури у Чернігівській області, у результаті чого майже 6 тисяч споживачів залишились без електрики.
Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram
Пряма мова Чауса: "Понад 5 годин цієї ночі тривала повітряна тривога для Чернігівщини. На жаль, ворожий "Шахед" влучив в один з об’єктів області. На зараз без електропостачання залишаються 5 963 споживачі".
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Деталі: Голова ОВА підкреслив, що енергетики працюють над відновленням.
Передісторія:
- В ніч на 4 липня російські окупанти атакували Україну 22-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", захисникам вдалося збити 21 ворожий дрон.