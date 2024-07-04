На Харківщині четверо людей поранені через російський авіаудар
Російські війська 4 липня близько 5 ранку завдали авіаудар по селу Глушківка Харківської області, внаслідок чого троє жінок та чоловік отримали поранення.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура
Пряма мова: "4 липня 05:10 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу зруйновано 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди. Пошкоджено 8 приватних будинків та 9 господарчих споруд. Постраждали дві жінки та чоловік".
Деталі: Також окупанти атакували селище Козача Лопань, внаслідок обстрілу горів магазин.
Оновлено: Згодом в прокуратурі повідомили про ще одну постраждалу внаслідок російського удару по селу Глушківка Купʼянського району.
Дослівно: "За даними слідства, 4 липня близько 5:00 ворог здійснив авіаудари по селу Глушківка Купʼянського району. Отримали поранення чотири людини: троє жінок та чоловік. Пошкоджено низку приватних домоволодінь та господарчих будівель".
Що передувало:
- 3 липня росіяни вдарили по району житлової забудови у Харкові, у результаті атаки постраждали 14 людей, серед них — немовля, якому два тижні.