На Харківщині четверо людей поранені через російський авіаудар

Російські війська 4 липня близько 5 ранку завдали авіаудар по селу Глушківка Харківської області, внаслідок чого троє жінок та чоловік отримали поранення.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова: "4 липня 05:10 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу зруйновано 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди. Пошкоджено 8 приватних будинків та 9 господарчих споруд. Постраждали дві жінки та чоловік".

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Деталі: Також окупанти атакували селище Козача Лопань, внаслідок обстрілу горів магазин.

фото: Харківська обласна прокуратура

Оновлено: Згодом в прокуратурі повідомили про ще одну постраждалу внаслідок російського удару по селу Глушківка Купʼянського району.

Дослівно: "За даними слідства, 4 липня близько 5:00 ворог здійснив авіаудари по селу Глушківка Купʼянського району. Отримали поранення чотири людини: троє жінок та чоловік. Пошкоджено низку приватних домоволодінь та господарчих будівель".

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фото: Харківська обласна прокуратура

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