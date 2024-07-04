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На Житомирщині уламки дрона впали на будинок: спалахнула пожежа, є постраждала

Анастасія ПроцЧетвер, 4 липня 2024, 09:51
На Житомирщині уламки дрона впали на будинок: спалахнула пожежа, є постраждала
ФОТО: ДСНС

Вночі росіяни запустили "Шахеди" по Житомирщині, уламки збитого безпілотника впали на будинок, виникла пожежа, постраждала жінка.

Джерело: голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, ДСНС

Пряма мова: "Під час повітряної атаки, силами протиповітряної оборони над територією Житомирщини за попередньою інформацією знищено 3 дрони-камікадзе типу "Шахед".

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фото: ДСНС

Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно ліквідувала ДСНС". 

Деталі: За словами очільника ОВА, через пожежу постраждала жінка. Її госпіталізували.  

 
фото: ДСНС

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Теми: Житомирщинабезпілотники
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