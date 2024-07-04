На Житомирщині уламки дрона впали на будинок: спалахнула пожежа, є постраждала
Четвер, 4 липня 2024, 09:51
Вночі росіяни запустили "Шахеди" по Житомирщині, уламки збитого безпілотника впали на будинок, виникла пожежа, постраждала жінка.
Джерело: голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, ДСНС
Пряма мова: "Під час повітряної атаки, силами протиповітряної оборони над територією Житомирщини за попередньою інформацією знищено 3 дрони-камікадзе типу "Шахед".
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Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно ліквідувала ДСНС".
Деталі: За словами очільника ОВА, через пожежу постраждала жінка. Її госпіталізували.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- В ніч на 4 липня російські окупанти атакували Україну 22-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", захисникам вдалося збити 21 ворожий дрон.