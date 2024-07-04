На Житомирщині уламки дрона впали на будинок: спалахнула пожежа, є постраждала

Вночі росіяни запустили "Шахеди" по Житомирщині, уламки збитого безпілотника впали на будинок, виникла пожежа, постраждала жінка.

Джерело: голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, ДСНС

Пряма мова: "Під час повітряної атаки, силами протиповітряної оборони над територією Житомирщини за попередньою інформацією знищено 3 дрони-камікадзе типу "Шахед".

Реклама:

фото: ДСНС

Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно ліквідувала ДСНС".

Деталі: За словами очільника ОВА, через пожежу постраждала жінка. Її госпіталізували.

фото: ДСНС

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ