Правоохоронці розпочали розслідування схеми виїзду за кордон під прикриттям евакуації сиріт

Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження після заяви омбудсмена Дмитра Лубінця про те, що близькі родичі київських посадовців у березні 2022 року незаконно виїхали за кордон під приводом евакуації дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування до Німеччини.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "В межах кримінального провадження перевірятиметься інформація, поширена Офісом Омбудсмена, про те, що посадовці Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва організували виїзд за кордон кількох осіб, у тому числі своїх родичів, під виглядом працівників закладів, що супроводжують дітей під час евакуації за кордон".

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Деталі: Правоохоронці також перевірять інформацію про те, що жоден із супроводжуючих, опинившись за межами держави, не повернувся до України. Слідство надасть правову оцінку всім зазначеним у заяві фактам.

Що передувало: