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Правоохоронці розпочали розслідування схеми виїзду за кордон під прикриттям евакуації сиріт

Анастасія ПроцЧетвер, 4 липня 2024, 10:35
Правоохоронці розпочали розслідування схеми виїзду за кордон під прикриттям евакуації сиріт
ЛУБІНЕЦЬ. ФОТО: Getty Images

Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження після заяви омбудсмена Дмитра Лубінця про те, що близькі родичі київських посадовців у березні 2022 року незаконно виїхали за кордон під приводом евакуації дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування до Німеччини.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "В межах кримінального провадження перевірятиметься інформація, поширена Офісом Омбудсмена, про те, що посадовці Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва організували виїзд за кордон кількох осіб, у тому числі своїх родичів, під виглядом працівників закладів, що супроводжують дітей під час евакуації за кордон".  

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Деталі: Правоохоронці також перевірять інформацію про те, що жоден із супроводжуючих, опинившись за межами держави, не повернувся до України. Слідство надасть правову оцінку всім зазначеним у заяві фактам.  

Що передувало: 

  • 3 липня Офіс омбудсмана заявив, що викрив схему, як діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, стали прикриттям для близьких родичів київських посадовців, щоб нелегально виїхати за кордон й уникнути мобілізації.

Теми: омбудсмендітиВоєнний стан
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