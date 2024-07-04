Унікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні

Загін спеціальної розвідки ВМС ЗСУ "Янголи" провів багатоетапну спецоперацію й евакуював з тимчасово окупованої території України морського піхотинця, який понад півтора роки провів в російському полоні.

Джерело: ВМС ЗСУ

Дослівно: "Морпіх, виконуючи завдання, потрапив до російського полону, де провів близько півтора роки. За цей час він неодноразово ставав жертвою та свідком тортур і знущань над українськими полоненими.

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З перших днів, як Олександр потрапив до полону, військовослужбовці Загону спеціальної розвідки Військово-Морських Сил ЗСУ "Янголи" шукали варіанти, як повернути морпіха назад. А ще всіляко підтримували його матір Ольгу, яка працює вчителькою української мови".

Деталі: Для визволення морпіха було залучено дуже багато сил. В результаті складної та багатоетапної операції "Янголам" вдалося провести успішну евакуацію та повернути 29-річного морського піхотинця.

З міркувань безпеки, деталі операції не розкриваються.

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Повідомляється, що командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа особисто контролював проведення операції на всіх її етапах.

Морпіх став 69-ю людиною, яку "Янголи" успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію. Проте, крім безпосередньо евакуації з підконтрольних російським окупантам територій, загін виконує доволі широкий спектр завдань.

Командування ВМС також висловило велику подяку міністру закордонних справ Дмитру Кулебі за сприяння в проведенні даної операції.