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Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 липня 2024, 13:36
Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я
Андрій Єрмак, Володимир Зеленський. фото Getty Images

Президент України Володимир Зеленський вважає Андрія Єрмака одним з найпотужніших менеджерів у своїй команді та називає повідомлення про надто великий вплив керівника ОП дезінформацією.

Джерело: глава держави в інтерв'ю для Bloomberg

Пряма мова: "Все це працює, щоб атакувати мене. Росія запускала дуже багато різної дезінформації, що не я вирішую, а вирішують якісь тіньові люди. Що президент не контролює партію або не має впливу на тих чи інших міністрів тощо.

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Я не хочу мати вплив. Є закон. Я президент згідно з українським законодавством. Єрмак — потужний менеджер. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я, і він виконує ці завдання".

Деталі: Зеленський заявив, що "бити по команді президента" є стратегією тих, хто ним не задоволений (і це не лише росіяни).

Глава держави додав, що спроби знищення його — це один із планів окупації України.

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Пряма мова: "Слабкий президент України — це можливість відірвати від України половину території, це можливість Україну зупинити по дорозі до вступу в Європейський Союз, можливість закрити мені рота, це можливість мати іншу людину на чолі України, яка не буде мати впливу на ті чи інші суспільства".

Знати більше: Андрій Первозваний. Як Єрмак став головною людиною для Зеленського

Теми: Андрій ЄрмакЗеленський
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