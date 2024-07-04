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На другому Саміті миру повинні бути представники Росії – Зеленський

Альона Мазуренко Четвер, 4 липня 2024, 13:41
На другому Саміті миру повинні бути представники Росії – Зеленський
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НА САМІТІ МИРУ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що на другому Саміті миру повинні бути представники Росії, але ймовірно це не буде правитель РФ Володимир Путін, тому що він боїться покидати країну. 

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Bloomberg TV

Пряма мова Зеленського: "Якщо наступний Саміт миру буде йти по тому плану, який ми передбачаємо, а другий Саміт передбачає, що буде план з усіма пунктами, як ми бачимо закінчення війни і на нашому боці буде більшість світу.

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Якщо цей план буде готовий, ми організуємо другий Саміт миру і там повинні бути представники Російської Федерації, а хто це буде? Ми подивимось. 

Я не впевненний, що це буде Путін. Мені здається, що він боїться виїжджати". 

Деталі: За словами Зеленського, США чи Китай могли б бути третіми сторонами в діалозі між РФ і Україною. Він додав, що ці країни, попри розбіжності, можуть чинити тиск, щоб зупинити Путіна. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує "зрозумілий і детальний" план закінчення війни, який буде готовий у цьому році. Найближчим часом Україна представить своє детальне бачення щодо енергетики, продовольчої безпеки і обмінів. 

Теми: ЗеленськийпереговориРосіявійна
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