На другому Саміті миру повинні бути представники Росії – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на другому Саміті миру повинні бути представники Росії, але ймовірно це не буде правитель РФ Володимир Путін, тому що він боїться покидати країну.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Bloomberg TV

Пряма мова Зеленського: "Якщо наступний Саміт миру буде йти по тому плану, який ми передбачаємо, а другий Саміт передбачає, що буде план з усіма пунктами, як ми бачимо закінчення війни і на нашому боці буде більшість світу.

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Якщо цей план буде готовий, ми організуємо другий Саміт миру і там повинні бути представники Російської Федерації, а хто це буде? Ми подивимось.

Я не впевненний, що це буде Путін. Мені здається, що він боїться виїжджати".

Деталі: За словами Зеленського, США чи Китай могли б бути третіми сторонами в діалозі між РФ і Україною. Він додав, що ці країни, попри розбіжності, можуть чинити тиск, щоб зупинити Путіна.

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