Цього року Україна представить зрозумілий і детальний план закінчення війни – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує "зрозумілий і детальний" план закінчення війни, який буде готовий у цьому році. Найближчим часом Україна представить своє детальне бачення щодо енергетики, продовольчої безпеки і обмінів.

Джерело: Зеленський під час підходу до преси разом із президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар

Пряма мова: "Дипломатичний шлях, обраний Україною, це наша ініціатива, тому що ми жертва у цій війні. Саміт миру пройшов і зараз ми детально працюємо над трьома планами: енергетика, продовольча безпека і обміни. Я впевненний, що ці питання ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом.

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Всі інші пункти формули миру ми також розробимо і підготуємо сукупний план, який буде на столі перед усіма нашими партнерами.

Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо".

Деталі: При цьому Зеленський відзначив, що не все залежить лише від України.

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За його словами, зрозумілий і детальний план буде готовий уже в 2024 році.