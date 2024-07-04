Рятувальники сьомий день розбирають завали багатоповерхівки в Дніпрі

Рятувальники розібрали 90% завалів багатоповерхівки у Дніпрі, яку зруйнував удар російської ракети 28 червня.

Джерело: голова Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Лисак

Пряма мова: "Потрощена багатоповерхівка у Дніпрі. Сьомий день там працюють рятувальники. Без зупину. Цілодобово.



Піднімаються на верхівку побитого та розбирають завали. Виконали майже 90% робіт. З атакованого будинку вивезли більше 1600 тонн будівельного сміття. Прибирати його допомагають комунальники".



Деталі: За даними Лисака, було обстежено 45 квартир, доступ до яких з’явився.

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фото з Facebook Лисака

фото з Facebook Лисака

Очільник ОВА подякував обласній команді ДСНС і всім, хто долучається до ліквідації наслідків ворожих атак.

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