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Рятувальники сьомий день розбирають завали багатоповерхівки в Дніпрі

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 липня 2024, 15:24
Рятувальники сьомий день розбирають завали багатоповерхівки в Дніпрі
фото з Facebook Лисака

Рятувальники розібрали 90% завалів багатоповерхівки у Дніпрі, яку зруйнував удар російської ракети 28 червня.

Джерело: голова Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Лисак

Пряма мова: "Потрощена багатоповерхівка у Дніпрі. Сьомий день там працюють рятувальники. Без зупину. Цілодобово.

Піднімаються на верхівку побитого та розбирають завали. Виконали майже 90% робіт. З атакованого будинку вивезли більше 1600 тонн будівельного сміття. Прибирати його допомагають комунальники".

Деталі: За даними Лисака, було обстежено 45 квартир, доступ до яких з’явився.

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фото з Facebook Лисака
 
фото з Facebook Лисака

Очільник ОВА подякував обласній команді ДСНС і всім, хто долучається до ліквідації наслідків ворожих атак.

Передісторія:

  • Увечері 28 червня російська армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Загинули три людини, ще більше десятка постраждали.

Теми: ДніпровійнаДСНС
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