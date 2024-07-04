Рятувальники сьомий день розбирають завали багатоповерхівки в Дніпрі
Четвер, 4 липня 2024, 15:24
Рятувальники розібрали 90% завалів багатоповерхівки у Дніпрі, яку зруйнував удар російської ракети 28 червня.
Джерело: голова Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Лисак
Пряма мова: "Потрощена багатоповерхівка у Дніпрі. Сьомий день там працюють рятувальники. Без зупину. Цілодобово.
Піднімаються на верхівку побитого та розбирають завали. Виконали майже 90% робіт. З атакованого будинку вивезли більше 1600 тонн будівельного сміття. Прибирати його допомагають комунальники".
Деталі: За даними Лисака, було обстежено 45 квартир, доступ до яких з’явився.
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Очільник ОВА подякував обласній команді ДСНС і всім, хто долучається до ліквідації наслідків ворожих атак.
Передісторія:
- Увечері 28 червня російська армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Загинули три людини, ще більше десятка постраждали.