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Росія завдала ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Дніпрі, є загиблий. Серед поранених вагітна та немовля

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко П'ятниця, 28 червня 2024, 20:46
Росія завдала ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Дніпрі, є загиблий. Серед поранених вагітна та немовля
Фото - ДСНС

Російська армія завдала ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Дніпрі, відомо про одного загиблого та 12 поранених.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Суспільне, Володимир Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Ворог вчинив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів. Попередньо, є поранені".

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Оновлено: Кореспонденти Суспільного, повідомили, що в будівлі зруйновано 4 поверхи, п'ятий - пошкоджений. ДСНС та поліція почали рятувальну операцію, рух прилеглими вулицями перекрито.

 
фото зі сторінки Володимира зеленського
 
фото зі сторінки володимира зеленського

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар по Дніпру, вказав, що постраждали троє людей.

Пряма мова Зеленського: "Саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення – потрібен надійний повітряний щит для України.

Оновлено о 19:50: Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. Жертв, за його словами, може бути більше.

Рятувальники розбирають завали. У квартирах заблоковані люди. Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля - потерпілого засипало частинами понівеченого будинку.

Пізніше голова ОВА повідомив, що кількість поранених зросла до шести. Серед них 7-місячне немовля. У дівчини отруєння продуктами горіння.

Троє місцевих у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік. Інші – у середньому.

У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. Там у квартирах ймовірно заблоковані люди. Як і у автівках навколо місця ракетної атаки. У одному з під'їздів потрощеного будинку сталося займання.

О 20:43 Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до дев'яти, попередньо двоє людей не виходять на звʼязок.

О 21:48 стало відомо, що кількість поранених зросла до 12, з них 6 – в лікарні. Серед них – вагітна жінка. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

 
фото - дснс дніпропетровщини

О 22:50 в МВС повідомили, що у Дніпрі ліквідували пожежу у пошкодженому ракетним ударом житловому будинку, рятувальні роботи тривають.

О 00:31 29 червня поліція повідомила, що у Дніпрі криміналісти відібрали у родичів зниклих безвісти матеріали для проведення ДНК-експертиз.

Наразі правоохоронці виявили фрагменти тіла однієї людини, її особу встановлюють.

Також зниклими безвісти вважаються дві жінки.

Теми: Дніпроракетний ударвійна
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