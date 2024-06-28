Росія завдала ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Дніпрі, є загиблий. Серед поранених вагітна та немовля
Російська армія завдала ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Дніпрі, відомо про одного загиблого та 12 поранених.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Суспільне, Володимир Зеленський в Telegram
Пряма мова: "Ворог вчинив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів. Попередньо, є поранені".
Оновлено: Кореспонденти Суспільного, повідомили, що в будівлі зруйновано 4 поверхи, п'ятий - пошкоджений. ДСНС та поліція почали рятувальну операцію, рух прилеглими вулицями перекрито.
Відео - Суспільне Дніпро pic.twitter.com/KKiPJWftTK— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 28, 2024
Президент Володимир Зеленський відреагував на удар по Дніпру, вказав, що постраждали троє людей.
Пряма мова Зеленського: "Саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення – потрібен надійний повітряний щит для України.
Оновлено о 19:50: Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. Жертв, за його словами, може бути більше.
Рятувальники розбирають завали. У квартирах заблоковані люди. Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля - потерпілого засипало частинами понівеченого будинку.
Пізніше голова ОВА повідомив, що кількість поранених зросла до шести. Серед них 7-місячне немовля. У дівчини отруєння продуктами горіння.
Троє місцевих у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік. Інші – у середньому.
У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. Там у квартирах ймовірно заблоковані люди. Як і у автівках навколо місця ракетної атаки. У одному з під'їздів потрощеного будинку сталося займання.
О 20:43 Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до дев'яти, попередньо двоє людей не виходять на звʼязок.
О 21:48 стало відомо, що кількість поранених зросла до 12, з них 6 – в лікарні. Серед них – вагітна жінка. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
О 22:50 в МВС повідомили, що у Дніпрі ліквідували пожежу у пошкодженому ракетним ударом житловому будинку, рятувальні роботи тривають.
О 00:31 29 червня поліція повідомила, що у Дніпрі криміналісти відібрали у родичів зниклих безвісти матеріали для проведення ДНК-експертиз.
Наразі правоохоронці виявили фрагменти тіла однієї людини, її особу встановлюють.
Також зниклими безвісти вважаються дві жінки.