Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Вкрала гуманітарку на мільйони: У Києві викрили колишню районну керівницю Червоного Хреста

Станіслав ПогоріловЧетвер, 4 липня 2024, 17:21
Вкрала гуманітарку на мільйони: У Києві викрили колишню районну керівницю Червоного Хреста
Фото: Київська міськпрокураутра

Правоохоронці викрили колишню керівницю Печерської районної організації Києва Червоного Хреста та її поплічника на привласненні гуманітарної допомоги, продуктових наборів, постільної білизни тощо на мільйони гривень. Їм повідомлено про підозру.

Джерело: пресслужби ОГП, Київської міської прокуратури

Дослівно: "Про факти можливого привласнення гуманітарної допомоги стало відомо від працівників Київської міської організації Червоного Хреста, які звернулись до правоохоронних органів з відповідною інформацією".

Реклама:
 

Деталі: Повідомляється, що за даними слідства, колишня голова Печерської райорганізації Червоного Хреста привласнила гуманітарну допомогу на суму майже 3,6 млн грн.

 

Зокрема, зникли продуктові набори, постільна білизна, ковдри, матраци, інвалідні візки, бинти, гумові рукавички, шприци.

 

Правоохоронці також встановили, що колишній волонтер цієї організації, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, продавав підроблені посвідчення волонтерів Червоного Хреста. Чоловік незаконно використовував символіку організації на власному автомобілі.

ВІДЕО ДНЯ
 

Під час обшуків за місцем проживання екскерівниці, в офісі та автомобілі виявлено і вилучено гуманітарну допомогу на суму понад 1 млн грн. Її передано для зберігання до Київської міської організації ТЧХ України.

У колишнього волонтера під час обшуку вилучено документи, які підтверджують незаконну видачу понад 300 підроблених посвідчень працівників-волонтерів Печерської районної організації Червоного Хреста, підроблені посвідчення волонтерів, а також амфетамін. Крім того, колишній волонтер організації незаконно використовував символіку Червоного Хреста на власному автомобілі.

Йому повідомлено про підозру у шахрайстві, підробленні та збуті посвідчень волонтера, незаконному використанні символіки Червоного Хреста та незаконному зберігання амфетаміну.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Теми: Червоний Хресткорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot і танків Abrams

ISW: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту" 

Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським

У Білому домі пообіцяли "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну"

Орбан після зустрічі з Путіним надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України"

оновленоМасований ракетний удар РФ: загинули 37 людей, зазнали поранень – 170

Усі новини...
Червоний Хрест
Попри зв'язки з Кремлем, Червоний Хрест вирішив не призупиняти діяльність російського відділення організації
Лубінець заявив, що міжнародний Червоний Хрест перетворився на адвоката росіян
Омбудсман Лубінець вимагає розслідування діяльності російського Червоного хреста
Останні новини
09:38
ЄВРО-2024Збірна Іспанії — збірна Франції: анонс першого півфіналу ЧЄ
09:32
Після удару по "Охматдиту" лікарі очікують на ріст кількості загиблих через атаки РФ на медзаклади – NYT
09:29
Розбір завалів "Охматдиту": рятувальники дісталися підвалу
09:24
США дадуть другий кредит Польщі на $2 млрд для модернізації війська
09:14
Мешканці найбільших регіональних ринків нових легковиків придбали менше автівок, ніж торік
08:51
Зеленський проінформував Трюдо про удар по "Охматдиту" і потребу України в ППО
08:36
Росіяни збільшили кількість атак на Куп′янському напрямку, на Покровському відбито 43 штурмів
08:31
Білий дім не чув від союзників НАТО занепокоєнь щодо кандидатури Байдена
08:30
У Росії заявили про атаку безпілотників: обмежили польоти у двох аеропортах
08:15
CNN: Проєкт рішення саміту НАТО відзначає незворотність вступу України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: