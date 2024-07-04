Вкрала гуманітарку на мільйони: У Києві викрили колишню районну керівницю Червоного Хреста

Правоохоронці викрили колишню керівницю Печерської районної організації Києва Червоного Хреста та її поплічника на привласненні гуманітарної допомоги, продуктових наборів, постільної білизни тощо на мільйони гривень. Їм повідомлено про підозру.

Джерело: пресслужби ОГП, Київської міської прокуратури

Дослівно: "Про факти можливого привласнення гуманітарної допомоги стало відомо від працівників Київської міської організації Червоного Хреста, які звернулись до правоохоронних органів з відповідною інформацією".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що за даними слідства, колишня голова Печерської райорганізації Червоного Хреста привласнила гуманітарну допомогу на суму майже 3,6 млн грн.

Зокрема, зникли продуктові набори, постільна білизна, ковдри, матраци, інвалідні візки, бинти, гумові рукавички, шприци.

Правоохоронці також встановили, що колишній волонтер цієї організації, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, продавав підроблені посвідчення волонтерів Червоного Хреста. Чоловік незаконно використовував символіку організації на власному автомобілі.

ВІДЕО ДНЯ

Під час обшуків за місцем проживання екскерівниці, в офісі та автомобілі виявлено і вилучено гуманітарну допомогу на суму понад 1 млн грн. Її передано для зберігання до Київської міської організації ТЧХ України.

У колишнього волонтера під час обшуку вилучено документи, які підтверджують незаконну видачу понад 300 підроблених посвідчень працівників-волонтерів Печерської районної організації Червоного Хреста, підроблені посвідчення волонтерів, а також амфетамін. Крім того, колишній волонтер організації незаконно використовував символіку Червоного Хреста на власному автомобілі.

Йому повідомлено про підозру у шахрайстві, підробленні та збуті посвідчень волонтера, незаконному використанні символіки Червоного Хреста та незаконному зберігання амфетаміну.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.