Росія приховує від Червоного Хреста хворих та закатованих українських полонених – звіт ОБСЄ

Іван Д'яконовСубота, 27 вересня 2025, 02:05
Ілюстративне фото: Getty Images

Росія систематично обмежує доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до українських військовополонених, а у ті нечасті моменти, коли відвідування дозволялися, демонструє лише тих бранців, які перебувають у відносно доброму стані, приховуючи хворих, скалічених та жертв жорстокого поводження.

Джерело: звіт членів незалежної експертної місії Московського механізму ОБСЄ, передає "Укрінформ"

Деталі: За словами членів місії, МКЧХ не має вільного та безперешкодного доступу до місць утримання українських військовополонених у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Професор Ерве Асенсіо зазначив, що співпраця з російською стороною є "дуже складною". Хоча певні візити представників Червоного Хреста відбувалися, вони були нечисленними, не охоплювали всі місця утримання і проводилися без повного доступу до всіх полонених.

Професорка Вероніка Білкова додала, що ситуація з доступом "значно гірша, ніж мала б бути за юридичними стандартами". Представникам МКЧХ часто не дозволяють спілкуватися з бранцями наодинці, що є грубим порушенням міжнародних норм, оскільки унеможливлює отримання правдивої інформації про умови утримання.

Ключовим висновком, що базується на свідченнях звільнених українців, є те, що російська влада маніпулює візитами МКЧХ. Професор Марк Кламберг повідомив, що колишні військовополонені підтверджують: під час інспекцій їм показували лише тих бранців, які були "в хорошому стані".

"До тих, хто був хворий чи зазнав жорстокого поводження, МКЧХ не мало доступу. Все контролювалося російською владою, хоча МКЧХ має мати вільний доступ", – підкреслив Кламберг. 

Окрім фізичного недопуску, Росія приховує інформацію про полонених. За словами Білкової, російське Національне інформаційне бюро, створене при Міноборони РФ для збору даних про полонених, працює непрозоро. 

Пряма мова Білкової: "У кожній державі, що воює, має бути створене Національне інформаційне бюро для збору інформації про полонених ворога. В Україні воно створене і збирає дані, зокрема про російських полонених. Інформацію про українське бюро легко знайти в інтернеті, є навіть вебсторінка. Натомість про російське бюро інформації практично немає, десь є лише номер телефону для сімей полонених".

Деталі: У підсумковому звіті експертної місії ОБСЄ наголошується, що задокументована практика поводження РФ з українськими військовополоненими, яка включає страти, систематичні катування, позбавлення права на справедливий суд та утримання в нелюдських умовах, свідчить про воєнні злочини, а в окремих випадках – злочини проти людяності.

полоненіРосіяОБСЄЧервоний Хрест
