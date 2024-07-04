У Ворохті на Прикарпатті місцеві напали на блокпост ТЦК, бо той "відлякував туристів"

В Івано-Франківському ТЦК заявили про напад місцевого населення на їхній блокпост та про побиття машини співробітника через те, що це відлякувало приїжджих, які їдуть на курорт.

Джерело: Івано-Франківський ТЦК у Facebook

Дослівно: "Ситуація наступна: на в’їзді у Ворохту стоїть блокпост, який перевіряє документи. Через це місцеві жителі заявляють, що на курорт не їдуть особи, що уникають свого конституційного обов’язку служби в армії".

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Деталі: Як твердять у ТЦК, 4 липня жителі Ворохти почали конфлікт та напали на військовослужбовця ТЦК і побили його машину. Повідомляється, що військовослужбовець був поранений та воював.

У ТЦК наголосили, що їм не зрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі.

Разом з тим, блокпост у Ворохті було прибрано. У той же час в ТЦК пообіцяли, що продовжать перевіряти документи всіх приїжджаючих.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: У червні помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв у коментарі "Українській правді" повідомив, що прикордонники посилено працюють у туристичних районах Франківщини та Буковини на підставі наказів комендантів цих областей про додаткові обмежувальні заходи, пов’язані з воєнним станом.