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У туристичних районах Прикарпаття посилено працюють прикордонники – у ДПСУ пояснили чому

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 червня 2024, 16:34
У туристичних районах Прикарпаття посилено працюють прикордонники – у ДПСУ пояснили чому
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДПСУ

Прикордонники посилено працюють у туристичних районах Франківщини та Буковини на підставі наказів комендантів цих областей про додаткові обмежувальні заходи, пов’язані з воєнним станом.

Джерело: помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв у коментарі "Українській правді"

Деталі: У червні місцеві ЗМІ повідомили, що у туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської областей посилено працюють прикордонники.

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Зокрема йшлося про те, що на залізничних станціях таких як Ворохта, Татарів і Вороненко в Івано-Франківській області, куди прибуває чимало пасажирських потягів з різних регіонів України, прикордонники активно перевіряють документи в громадян та "активно шукають ухилянтів".

Як пояснювали у самій ДПСУ, це пов'язано з тим, що чимало правопорушників "маскуються під туристів, і під наміром відвідати туристичні місця, намагаються незаконно перетнути кордон".

"Українська правда" поцікавилася, на підставі чого посилилися ці контролючі заходи. Помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв пояснив, що його колеги керуються наказом коменданта Івано-Франківської області та міста Івано-Франківськ від квітня 2024 року про запровадження додаткових заходів особливого режиму, який передбачає певні обмеження, в тому числі і в пересуванні.

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Він додав, що цей наказ – тимчасовий, однак часові рамки закінчення його дії наразі не визначені.

Прикордонники спільно з представниками ТЦК та СП і поліцейськими патрулюють зокрема залізничні вокзали, та перевіряють  документи в громадян. На запит правоохоронців громадянин має пред'явити документ, що засвідчує його особу, чоловікам обов'язково мати при собі військово-обліковий документ (для ДПСУ дані застосунку "Резерв+" не є військово-обліковим документом –ред).

Заруднєв нагадав також про спецрежим, запроваджений урядом в грудні 2023 року, який вимагає обов'язковий дозвіл від ДПСУ на перебування у прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону.

Пресофіцер додав, що триває кампанія інформування про особивості дії цього спецрежиму (всі громадяни мають отримати дозвіл, щоб в’їжджати, перебувати та проводити роботи у межах 5-кілометрової прикордонної смуги, у відповідного органу ДПСУ (прикордонний загін відповідного регіону –ред.), але з червня прикордонники вже почали стягувати штрафи за його порушення.

Теми: Воєнний станПрикордонна служба
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