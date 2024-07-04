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Дрони-камікадзе ГУР атакували Тамбовський пороховий завод у Росії – джерела

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 липня 2024, 21:20
Дрони-камікадзе ГУР атакували Тамбовський пороховий завод у Росії – джерела
скриншот

В результаті спецоперації української розвідки вранці 4 липня один із дронів-камікадзе уразив Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області РФ.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в ГУР МОУ

Деталі: Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати противника наразі уточнюються.

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Офіційна влада держави-терористки заперечує факт ураження порохового заводу. Очільник Тамбовської області Максим Єгоров зокрема зазначив, що "обидва БПЛА знищено. Жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем".

Попри це місцеві мешканці публікують у мережі відео, на яких чітко видно влучання одного з дронів-камікадзе з подальшою детонацією та загорянням на території обʼєкту.

Що передувало: 19 січня 2024 року безпілотники ГУР МОУ вже атакували Тамбовський пороховий завод.

Тоді один з дронів-камікадзе вибухнув на майданчику біля цеху змішування порохів. Безпілотники атакували завод і в листопаді 2023 року року.

За словами джерела УП, Тамбовський пороховий завод - одне з найбільших підприємств Росії, де виробляються боєприпаси та порох для стрілецької зброї. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну завод збільшив виробництво на третину. Підприємство перебуває під санкціями з березня 2023 року.

Теми: безпілотникиГУРРосіявійна
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