У Росії знову ГУРкіт: українські дрони атакували пороховий завод і нафтобазу

В ніч на 19 січня Головне управління розвідки МОУ влаштувало чергову спецоперацію на території Росії за допомогою українських безпілотників.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах

Деталі: Дрони атакували Тамбовський пороховий завод та нафтобазу в Клинцях Брянської області.

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За словами джерела УП, у наслідки атаки по пороховому заводу уточнюються, а от у Клинцях є "значні пошкодження військового об'єкту".

Пряма мова: "Путін сконцентрував найбільше засобів РЕБ та ППО на українських окупованих територіях, військові об'єкти на території РФ і далі будуть відпрацьовуватись".

Оновлено: Пізніше губернатор Брянської області Богомаз заявив, що сили ППО Міноборони Росії збили два українські безпілотники в Брянській області.

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Що передувало: Губернатор Брянської області повідомив, що в російському місті Клинці палає масштабна пожежа на нафтобазі, нібито після збиття українського безпілотника.

Також, за даними російських пабліків, БПЛА літакового типу впав на майданчик біля цеху порохового заводу у Тамбові. Постраждалих і руйнувань немає, але персонал все одно для безпеки евакуювали, повідомили в РФ.

Довідково: За даними ЗМІ РФ, Клинцівська нафтобаза належить підконтрольному "Роснєфті" "Брянськнафтопродукту". Вона розташована в місті Клинці, що за 50 км від кордону з Україною. Це одна з двох нафтобаз "Роснєфті" в регіоні. Друга розташована у Фокінському районі Брянська.

Цю нафтобазу вже атакували безпілотники в травні 2023 року.