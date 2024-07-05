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Експрезидента Бразилії Болсонару звинувачують у привласненні коштовностей – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 липня 2024, 06:42
Експрезидента Бразилії Болсонару звинувачують у привласненні коштовностей – ЗМІ
Болсунару, фото: Marcos Corrêa/PR/Flickr

Федеральна поліція Бразилії в четвер звинуватила колишнього президента Жаїра Болсонару в розкраданні коштовностей, які він отримав на посаді глави держави, в тому числі предметів розкоші, подарованих урядом Саудівської Аравії.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела в поліції

Деталі: Це вже вдруге офіційно звинувачує Болсонару в злочині. У березні йому було пред'явлене звинувачення у підробці документів про вакцинацію від COVID-19.

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Коштовності, частина з яких була виготовлена швейцарською компанією Chopard, оцінювалися в 3,2 мільйона доларів і включали діамантове намисто, каблучку, годинник і сережки, подаровані Болсонару та колишній першій леді Мішель Болсонару урядом Саудівської Аравії.

Частину коштовностей вилучили митники в міжнародному аеропорту Сан-Паулу в жовтні 2021 року, коли знайшли їх у рюкзаку помічника уряду, який повертався з Ер-Ріяда.

Поліція звинуватила Болсонару у відмиванні грошей, злочинному співробітництві та розкраданні.

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Ні федеральна поліція Бразилії, ні адвокат Болсонару не прокоментували звинувачень.

У той же час син експрезидента Бразилії написав у соціальних мереж "X", що Болсонару "переслідують".

Його захист раніше заперечував, що колишній президент скоїв будь-які злочини. і

У рамках розслідування минулого року поліція провела санкціоновані обшуки в будинках військових, які нібито допомогли Болсонару продати частину коштовностей у Сполучених Штатах.

Тоді суддя Мораес заявив, що коштовності були продані, але не були задекларовані.

Раніше в четвер новинний сайт G1 повідомив, що поліція офіційно звинуватила Болсонару.

Тепер генеральний прокурор Бразилії може вирішити, чи пред'являти звинувачення Болсонару на основі звинувачень поліції. Пізніше колишньому президенту можуть висунути звинувачення, якщо суддя візьме до уваги ці потенційні звинувачення.

Нагадаємо: Посольство Угорщини в Бразилії на два дні в лютому поселило в себе Болсонару після того, як правоохоронці конфіскували його паспорт у межах кримінального розслідування про спробу держперевороту.

Більше про те, як Жаїр Болсонару позбувся влади в Бразилії, слухайте в подкасті "світ не sweet" від "Української правди".

Теми: Бразилія
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