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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Бразильський Трамп. Що стоїть за штурмом урядового кварталу у Бразилії

Олена Куренкова, Олег Павлюк — Субота, 14 січня 2023, 18:27

Близько тижня тому кілька тисяч прихильників уже колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару пішли штурмом на будівлі верховного суду, парламенту й резиденції глави держави. Близько півтори тисячі з них уже затримали, а правоохоронці досі розслідують, як таке могло статись.

У світових ЗМІ фото й відео побаченого одразу ж викликали асоціації з подіями дворічної давнини, коли прихильники Дональда Трампа вдерлись у будівлю Капітолія, протестуючи проти перемоги Джо Байдена на президентських виборах. Та чи коректні такі паралелі?

Вибори президента в Бразилії, що відбулись у жовтні 2022 року, завершились перемогою лівого кандидата — Луїза Ігнасіуса Лули да Сілви, який до того двічі був главою держави і якого за Болсонару засудили за корупцію (й потім виправдали). Та деякі прихильники "бразильського Трампа" (як охрестили Болсонару) й досі не визнають поразки свого кумира.

Чому так сталось, як можуть розгортатись події далі та як Бразилія ставиться до війни в Україні — слухайте в новому епізоді подкасту "Світ не Sweet" за участю експертки Ради зовнішньої політики "Українська призма", фахівчині з регіону Латинської Америки Наталії Шевченко.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
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Подкаст записувався до того, як прокуратура Бразилії зробила Болсонару фігурантом розслідування про погроми й заворушення.

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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