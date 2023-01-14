Бразильський Трамп. Що стоїть за штурмом урядового кварталу у Бразилії

Близько тижня тому кілька тисяч прихильників уже колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару пішли штурмом на будівлі верховного суду, парламенту й резиденції глави держави. Близько півтори тисячі з них уже затримали, а правоохоронці досі розслідують, як таке могло статись.

У світових ЗМІ фото й відео побаченого одразу ж викликали асоціації з подіями дворічної давнини, коли прихильники Дональда Трампа вдерлись у будівлю Капітолія, протестуючи проти перемоги Джо Байдена на президентських виборах. Та чи коректні такі паралелі?

Вибори президента в Бразилії, що відбулись у жовтні 2022 року, завершились перемогою лівого кандидата — Луїза Ігнасіуса Лули да Сілви, який до того двічі був главою держави і якого за Болсонару засудили за корупцію (й потім виправдали). Та деякі прихильники "бразильського Трампа" (як охрестили Болсонару) й досі не визнають поразки свого кумира.

Чому так сталось, як можуть розгортатись події далі та як Бразилія ставиться до війни в Україні — слухайте в новому епізоді подкасту "Світ не Sweet" за участю експертки Ради зовнішньої політики "Українська призма", фахівчині з регіону Латинської Америки Наталії Шевченко.

Подкаст записувався до того, як прокуратура Бразилії зробила Болсонару фігурантом розслідування про погроми й заворушення.