Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Поблизу Києва уламки безпілотників пошкодили 6 будинків і авто

Ірина БалачукП'ятниця, 5 липня 2024, 07:12
Поблизу Києва уламки безпілотників пошкодили 6 будинків і авто
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

У Макарівській громаді Бучанського району на Київщині уламки збитих російських безпілотників пошкодили 6 приватних будинків та автомобіль, але минулося без постраждалих.

Джерело: Макарівський голова Вадим Токар у Telegram

Пряма мова Токаря: "Сьогодні вночі Макарівську громаду було атаковано ворожими БПЛА. За наслідками нічної атаки, в одному з населених пунктів громади уламками БПЛА було пошкоджено 6 приватних будинків та 1 автомобіль. В будинках вибито вікна, пошкоджено двері, дахи. Загиблих і постраждалих немає".

Реклама:

Деталі: Селищий голова додав, що всі необхідні служби працюють на місці події.

Передісторія: 

Повітряні сили ЗСУ після 22:30 у четвер повідомили, що фіксували рух ударних російських безпілотників у низці областей України.

Теми: Київська областьбезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоАвтобус з 40 паломниками перекинувся на Тернопільщині

відеоРосія почала скидати 3-тонні ФАБи на Україну

відеоЗеленський збирає глав областей після повернення зі США

Трамп після замаху: Я ніколи не здамся

Зеленський побажав Трампу швидкого одужання після замаху

Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW

Усі новини...
Київська область
На Київщині працювала ППО
На Київщині працювала ППО
Ракетна атака 30 червня: на Київщині 3 поранених, пошкоджені будинки і 15 машин
Останні новини
17:30
Як пережити екстремальну спеку? Поради від МОЗ
17:26
В ОП запевняють, що Україна не відмовлялася від шведських літаків Gripen
17:03
ЄВРО-2024Ольмо: Фінал ЧЄ буде чудовим видовищем
17:01
Nvidia за певних умов може досягти ринкової капіталізації в $50 трлн через десять років
16:44
В ОП сподіваються найближчим часом отримати дозвіл США бити вглиб Росії
16:33
У Зеленського в цілому задоволені результатами саміту НАТО для України
16:30
Зірка серіалу "Район Беверлі-Хіллз" Шеннен Догерті пішла з життя
16:25
ДТП з автобусом на Тернопільщині: до лікарень доправили близько 30 людей
16:10
Світові лідери про замах на Трампа: Такого не має бути у демократичних країнах
16:09
Укргідрометцентр: Аномальна спека в Україні спричинена змінами клімату
Усі новини...
Реклама:
Реклама: