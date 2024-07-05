Поблизу Києва уламки безпілотників пошкодили 6 будинків і авто

У Макарівській громаді Бучанського району на Київщині уламки збитих російських безпілотників пошкодили 6 приватних будинків та автомобіль, але минулося без постраждалих.

Джерело: Макарівський голова Вадим Токар у Telegram

Пряма мова Токаря: "Сьогодні вночі Макарівську громаду було атаковано ворожими БПЛА. За наслідками нічної атаки, в одному з населених пунктів громади уламками БПЛА було пошкоджено 6 приватних будинків та 1 автомобіль. В будинках вибито вікна, пошкоджено двері, дахи. Загиблих і постраждалих немає".

Реклама:

Деталі: Селищий голова додав, що всі необхідні служби працюють на місці події.

Передісторія:

Повітряні сили ЗСУ після 22:30 у четвер повідомили, що фіксували рух ударних російських безпілотників у низці областей України.