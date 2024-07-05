Байден попросив не планувати заходів після 20.00, бо йому потрібно більше спати – ЗМІ

Президент США Джо Байден після невдалих для демократів дебатів сказав, йому потрібно більше спати, і що він доручив своїм співробітникам не планувати заходів для нього після 20:00.

Джерело: Washington Post

Дослівно: "Президент Байден сказав губернаторам-демократам під час приватної зустрічі в Білому домі в середу ввечері, що йому потрібно більше спати, і що він доручив своїм співробітникам уникати планування заходів для нього після 20:00.

Реклама:

За словами людей, знайомих з його коментарями, що свідчить про те, що Байден тепер вважає, що він повинен внести зміни, щоб поліпшити свої публічні виступи".

Деталі: Зауваження Байдена під час зустрічі пролунало після того, як губернатор Джош Грін (Гаваї), лікар з багаторічним стажем, який працював у відділеннях невідкладної допомоги, запитав про його фізичний стан.

Зустріч була годинною дискусією з губернаторами, під час якої Байден намагався запевнити їх у своїй політичній позиції, фізичному самопочутті та шляху до переобрання.

ВІДЕО ДНЯ

Байден відповів, що після президентських дебатів минулого тижня він пройшов медичне обстеження і залишається в доброму здоров'ї.

"Це просто мій мозок", - сказав він, за словами людей, поінформованих про зустріч, і співробітники штабу поспішили розцінити це як жарт.

"Він явно жартував, а потім сказав: "Жарти жартами", - сказала Джен О'Меллі Діллон, голова передвиборчого штабу Байдена.

Кампанія Байдена в останні дні намагалася відновити свої позиції, і зустріч з губернаторами в Білому домі в середу ввечері була задуманою як крок до зміцнення підтримки.

Трійка губернаторів вийшла з цієї зустрічі, щоб поспілкуватися з журналістами і запевнити їх у своїй підтримці Байдена, тоді як інші виступили із заявами та повідомленнями в соціальних мережах.

За словами учасників зустрічі, вона була переважно оптимістичною, але були й ознаки турбулентності, що тривала після дебатів.

Коментар Байдена про те, що йому потрібно більше спати, став одним із кількох пояснень його виступу на дебатах, під час якого він плутався, а іноді не міг закінчити речення.

Він пояснив свою поведінку тим, що був хворий, страждав від зміни часових поясів, його голова була забита цифрами і він не слухав своїх підлеглих.

Кампанія Байдена припускає, що уникнення заходів після 20:00 не означає значного обмеження.

"Президент Буш лягав спати о 9-й, а президент Обама готував вечерю о 18:30. Нормальні президенти дотримуються балансу, так само як і Джо Байден. Навряд чи він такий же суворий, як Дональд Трамп, який проводить половину дня, розглагольствуючи на каналі Truth Social про плани, які можуть спричинити рецесію, а іншу половину - граючи в гольф", - сказав у своїй заяві Кевін Муньос, речник виборчої кампанії.

Передісторія:

Читайте також: Непозбувний Джо: як у США розгорілася дискусія про заміну Байдена на виборах та що цьому заважає