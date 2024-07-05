Reuters: НАТО ухвалить рішення щодо стандартизації артилерійських снарядів на саміті

Агентство Reuters від представника НАТО дізналось, на саміті у Вашингтоні вперше оголосять зобов’язання щодо оборонної промисловості, зокрема стандартизації боєприпасів, щоб зробити снаряди взаємозамінними на полі бою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: НАТО забезпечує дотримання стандартів для снарядів, що використовуються стрілецькою зброєю, такою як штурмові гвинтівки. Це дозволяє членам Альянсу використовувати боєприпаси один одного. Однак з артилерійськими снарядами все не так просто.

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Хоча існує стандарт НАТО для артилерійських боєприпасів, його впровадження є добровільним, і відсутність дотримання цього стандарту призвела до фрагментації ринку і перешкоджає потоку поставок.

Чотирнадцять країн НАТО залишили за собою право відхилятися від стандарту, а це означає, що існують різні типи 155-міліметрових боєприпасів.

"Україна показала, що наша стандартизація була гарною на папері, але не такою гарною на полі бою", – сказав представник НАТО, маючи на увазі такі боєприпаси, як 155-міліметрові артилерійські снаряди.

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За словами артилерійських експертів, різні боєприпаси можуть використовуватися в усіх гаубицях, але оператори повинні враховувати специфікацію снарядів при їх завантаженні в зброю, інакше вони ризикують промахнутися повз ціль на 50 або 60 метрів.

Технічні характеристики занесені в таблиці, якими користуються оператори, але офіційні особи кажуть, що компанії іноді не надають усіх необхідних даних – і НАТО прагне змінити цю ситуацію. Альянс також прагне до більш загальних стандартів, що означатиме простіші і коротші таблиці.

"Світ, в якому існував би один стандартизований боєприпас НАТО, де всі члени Альянсу виробляли б однакові патрони, був би набагато простішим для військового командування", – сказав представник НАТО.

"Тому що тоді у вас не було б жодних сумнівів в тому, що усі використовують один і той же боєприпас. Ви могли б взяти боєприпаси з цього сховища і перемістити їх до цих гаубиць, і це був би найефективніший спосіб ведення справ", – додав він.

Проте НАТО може зіткнутися з опозицією з боку виробників боєприпасів, оскільки такий крок може підвищити конкуренцію і знизити ціни.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що на ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні оголосять про створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).

Крім того, обговорюють створення посади спецпредставника у Києві для контролю за міжнародною координацією поставок зброї та навчань для українських Збройних сил під егідою НАТО.