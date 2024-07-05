У Раді оцінили, чи можна звільняти Шмигаля під час воєнного стану

Член комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що за законом повний склад Кабміну автоматично йде у відставку у разі звільнення прем'єра, але це неможливо зробити під час воєнного стану, бо це суперечить закону України.

Джерело: Веніславський в ефірі "Радіо Свобода", нардеп Ярослав Железняк

Деталі: Веніславський зазначив, що відставка прем’єр-міністра автоматично призведе до відставки всього Кабміну. Оскільки припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану є неможливим, то і відставка очільника уряду Дениса Шмигаля теж неможлива.

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Пряма мова Веніславського: "Юридичних механізмів реалізації такого гіпотетичного сценарію, я на даний момент не бачу, без внесення змін до законодавства України".

Деталі: При цьому Веніславський зазначив, що відставка того чи іншого міністра за поданням прем’єр-міністра може бути розглянута.

Водночас, Железняк заявив, що попри закон в Україні уже відбувалась зміна голови НБУ і омбудсмена під час воєнного стану.

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Також він навів приклади того, що навіть після відставки премʼєра, Кабмін буде діяти: "Це було, наприклад, коли звільнили Азарова, але Арбузов був в.о). Це 115 стаття Конституції".

Железняк закликав не звертати увагу на заяву про неможливість зміни КМУ: "Нічого спільного з реальністю вона не має".

Довідково: У статті 10 закону України "Про правовий режим воєнного стану" йдеться про неприпустимість припинення повноважень органів держвлади в умовах воєнного стану. Зокрема у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Національного банку, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

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