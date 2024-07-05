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Веніславський пояснив, чому подасть на Безуглу заяву в ДБР

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 липня 2024, 12:39
Веніславський пояснив, чому подасть на Безуглу заяву в ДБР
колаж УП

Член комітету ВР з питань нацбезпеки нардеп Федір Веніславський подасть на свою колегу по комітету Мар’яну Безуглу заяву до Державного бюро розслідувань, оскільки на його думку, вона розголосила інформацію із закритого засідання комітету.

Джерело: Веніславський в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я як юрист точно не можу спокійно спостерігати за тим, що одна з моїх колежанок грубо порушує вимоги закону про статус народного депутата, про комітети Верховної Ради.

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В її діях, на мій погляд, містяться ознаки злочину, передбаченого окремими статтями Кримінального кодексу України.

Безперечно, я буду звертатись до правоохоронних органів. Можу сказати, у зв’язку з чим – у своїй діяльності моя колежанка, на мій погляд, розкрила ту інформацію, яка була донесена членам комітету на закритому засіданні".

Деталі: Веніславський додав, що оцінку дій нардепки мають дати правоохоронні органи.

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Що передувало: Ще в лютому 2023 року нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський пропонував відкликати народну депутатку Мар'яну Безуглу зі складу оборонного парламентського комітету.

Безугла, яка раніше відзначилась різкою критикою попереднього головнокомандувача Валерія Залужного, нині виступає з обвинуваченнями на адресу головкома Олександра Сирського та ішого військового командування.

На своїй сторінці у Facebook нещодавно вона різко висловилася щодо командувача Повітряних сил Миколи Олещука. У своєму пості вона згадала засідання оборонного комітету, на якому обговорювалася передача Україні винищувачів F-16. Безугла зазначила, що "передача таких літаків Україні нічого кардинально не змінить".

Теми: Слуга народуДБР
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