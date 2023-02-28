У Раді пропонують виключити Безуглу зі складу комітету нацбезпеки

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський пропонує відкликати народну депутатку Мар'яну Безуглу зі складу цього парламентського комітету.

Джерело: проєкт постанови №9068, зареєстрований 28 лютого, Безугла у Facebook

Деталі: Як свідчить пояснювальна записка до документу, в якості обґрунтування ухвалення такого рішення Веніславський наводить "неналежне виконання Безуглою своїх обов'язків як заступниці голови профільного комітету".

За його словами, на засіданні комітету 16 лютого 2023 року, під час розгляду в другому читанні проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань національної безпеки і оборони (реєстр. № 4210) Безугла надала колегам завідомо недостовірну інформацію щодо попереднього узгодження нею особисто редакції підготовленого до другого читання тексту законопроєкту з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони.

Про це свідчить аудіозапис засідання комітету. При цьому жодних документів у підтвердження цієї інформації Безуглою членам комітету надано не було, зазначається в обгрунтуванні.

Водночас, як свідчить лист начальника ГУР МОУ Кирила Буданова від 22.02.2023 року на ім’я голови комітету Олександра Завітневича, проєкт закону № 4210 Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України не підтримується.

Таким чином, за словами Веніславського, Безугла свідомо ввела в оману народних депутатів - членів комітету шляхом надання колегам завідомо недостовірної інформації, що саме по собі містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 351 Кримінального Кодексу України.

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Наголошується, що надання народним депутатам - членам комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки завідомо недостовірної інформації з метою спонукання їх до ухвалення чи не ухвалення рішень з питань, що розглядаються комітетом, становить безпосередню загрозу національній безпеці України, особливо в умовах воєнного стану.

Аби усунути ці загрози пропонується відкликати Безуглу з персонального складу комітету.

Сама Безугла зізнається, що ця ініціатива стала для неї несподіванкою. У Facebook вона припускає, що це може бути пов’язано з її боротьбою проти знаходження Сергія Льовочкіна в цьому комітеті.

Пряма мова: "Щодо проєкту постанови Ф.Веніславського на виключення мене з комітету. Не можу детально прокоментувати, бо для самої несподіванка. За кілька днів він прислав мені проєкт в особисті, як погрозу.

Можливо, це пов‘язане з моєю боротьбою проти знаходження С.Льовочкіна в комітеті Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вважаю, представники екс-ОПЗЖ не мають бути в такому комітеті і взагалі в українському парламенті.

Постанова Ф.Веніславського "дзеркальна" щодо зареєстрованої мною щодо С.Льовочкіна?".

Нагадаємо: "Українська правда" говорила з Мар’яною Безуглою – "слугою народу" та заступницею парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки на початку лютого. Це інтерв'ю дивіться тут.