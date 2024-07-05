Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Кабмін затвердив Умєрову ще двох заступників

Олександр ШумілінП'ятниця, 5 липня 2024, 18:17
Кабмін затвердив Умєрову ще двох заступників
Скриншот

Кабінет міністрів затвердив на посаді заступників міністра оборони України Анатолія Клочка та Олександра Сергія.

Джерело: повідомлення КМУ

Деталі: Згідно з інформацією на сайті уряду Анатолій Клочко – професійний військовий, уродженець Харкова, закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, у 2003 році — Національну академію оборони України, а у 2019 році — Національний університет оборони України.

Реклама:
 
Анатолій Клочко
Фото: Міноборони

"З 1999 по 2005 рік був командиром ракетної бригади армійського корпусу. У 2018-2020 роках очолював Центральне ракетно-артилерійське управління. З 2020 по 2022 рік займав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження", - йдеться на сайті Кабміну.

Олександр Сергій - закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище, отримав спеціальність за кваліфікацією офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському Інституті Сухопутних військ.

 
Олександр Сергій 
Фото: Міноборони

З 2010 року перебував на керівних посадах у Збройних силах України, відповідаючи за напрямки логістичного забезпечення армії.

ВІДЕО ДНЯ

У Умєрова зараз 9 заступників.

Передісторія:

Теми: МіноборониУмєров Рустем
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ВАКС заочно арештував Жеваго у справі про хабар голові Верховного Суду

Норвегія передасть Україні шість літаків F-16, перші надійдуть вже цього року

У Києві чоловік впав зі "скляного" мосту

Новий прем’єр Британії не проти, щоб Україна била по РФ ракетами Storm Shadow

Росіяни атакували ракетами портову інфраструктуру Одещини: двоє загиблих, пошкоджено теплохід

ISW: У США виявили російську ботоферму

Усі новини...
Міноборони
МОУ: Вже 2 млн українців оновили дані в "Резерв+", у ТЦК на це пішло б 235 днів
У Міноборони підтвердили знищення російського центру космічного зв'язку в Криму 23 червня
Міноборони повідомило про перегляд стандартів товарів для ЗСУ
Останні новини
16:45
тенісСвітоліна поступилася Рибакіній у чвертьфіналі Вімблдону
16:33
Зеленський перед самітом НАТО анонсував нові рішення щодо F-16 для України
16:28
Для українців тепер доступне онлайн підписання документів з ЄС на одній платформі
16:25
У Києві працівника університетського гуртожитку підозрюють у розбещені підлітка
16:20
Продажі елітних автомобілів в Україні встановили рекорд
16:15
ЄВРО-2024Головний тренер збірної Англії: Матч проти Нідерландів буде захопливим
15:56
ВАКС заочно арештував Жеваго у справі про хабар голові Верховного Суду
15:55
фотоНа найвищій горі Перу знайшли тіло американського альпініста, який зник 22 роки тому
15:55
Норвегія передасть Україні шість літаків F-16, перші надійдуть вже цього року
15:46
Росія вдарила по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ на Миколаївщині: є поранені
Усі новини...
Реклама:
Реклама: