Кабмін затвердив Умєрову ще двох заступників

Кабінет міністрів затвердив на посаді заступників міністра оборони України Анатолія Клочка та Олександра Сергія.

Джерело: повідомлення КМУ

Деталі: Згідно з інформацією на сайті уряду Анатолій Клочко – професійний військовий, уродженець Харкова, закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, у 2003 році — Національну академію оборони України, а у 2019 році — Національний університет оборони України.

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Анатолій Клочко Фото: Міноборони

"З 1999 по 2005 рік був командиром ракетної бригади армійського корпусу. У 2018-2020 роках очолював Центральне ракетно-артилерійське управління. З 2020 по 2022 рік займав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження", - йдеться на сайті Кабміну.

Олександр Сергій - закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище, отримав спеціальність за кваліфікацією офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському Інституті Сухопутних військ.

Олександр Сергій Фото: Міноборони

З 2010 року перебував на керівних посадах у Збройних силах України, відповідаючи за напрямки логістичного забезпечення армії.

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