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Кабмін призначив ще трьох заступників міністра оборони

Альона Мазуренко Четвер, 5 жовтня 2023, 10:10
Кабмін призначив ще трьох заступників міністра оборони

5 жовтня Кабінет міністрів призначив ще трьох нових заступників міністра оборони.

Джерело: представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram, міністр оборони Рустем Умєров

Деталі: 5 жовтня Кабмін призначив:

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  • Гаврилюка Івана Юрійовича заступником міністра оборони України;
  • Гайдера Станіслава Мечеславовича заступником міністра оборони України;
  • Кліменкова Дмитра Олеговича заступником міністра оборони України.

Умєров повідомив, що Іван Гаврилюк стане заступником з питань військово-технічної політики.

За його словами, Гаврилюк - генерал-лейтенант: "У квітні-серпні 2022 року був головою робочої групи України в координаційному центрі по наданню допомоги у Німеччині, раніше – радник командувача сил логістики ЗСУ та керівник головного управління логістики – заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Пряма мова Умєрова: "Найважливіші завдання – розвиток ОВТ Сил оборони, перепрофілювання українського ОПК на номенклатуру НАТО та тісне співробітництво з країнами партнерами".

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Дмитро Кліменков – заступник з питань закупівель

Раніше працював комерційним директором АТ "Укртрансгаз".

Умєров зазначив, що за час роботи йому вдалося на понад 50% перевиконати план з закачування газу до підземних сховищ та на 15% збільшити кількість клієнтів-нерезидентів.

До цього працював першим заступником голови ФДМУ, директором з інфраструктури та логістики МАУ та керівником крупних проектів в шведській компанії Еріксон.

Ключові пріоритети на посаді – стандартизація, систематизація, дієвий контроль та цифровізація закупівель, створення поетапного алгоритму закупівель та контролю, повноцінний запуск Агенції нелетальних закупівель.

Станіслав Гайдер – заступник з питань інституційного розвитку

Гайдер – керівник цифрової трансформації НАЗК. На попередній посаді займався стратегічним плануванням агенції за методологією цілей та ключових результатів (OKRs) де було переналаштовано ключові бізнес-процеси. Під його управлінням запущено Антикорупційний портал України, Реєстр корупціонерів, Єдиний портал повідомлень викривачів корупції та ін.

Головний пріоритет – розбудова стійкої та цілісної інституції Міноборони, яка спирається на дані та забезпечує прозорість і підзвітність.

Що було раніше: 27 вересня Кабмін призначив трьох нових заступників міністра оборони. Тоді уряд призначив Юрія Джигира, Наталію Калмикову та Катерину Черногоренко.

Передісторія:

  • 18 вересня Кабінет міністрів звільнив з посад 6 заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства. 
  • 5 вересня Рада відправила Олексія Резнікова у відставку з посади міністра оборони.
  • 6 вересня новим міністром призначили Рустема Умєрова.

Теми: Міноборонивійна
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