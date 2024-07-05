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Наступ РФ на Нью-Йорк: 206 батальйон ТРО заявляє про відсутність підтримки з боку 41 бригади

Ольга Кириленко, Олександр ШумілінП'ятниця, 5 липня 2024, 20:41
Наступ РФ на Нью-Йорк: 206 батальйон ТРО заявляє про відсутність підтримки з боку 41 бригади
Скриншот

Бійці 206-го батальйону 241-ї бригади ТРО (Київ), які з кінця червня прикомандировані до 41-ї окремої механізованої бригади на Торецькому напрямку, заявляють про відсутність належної підтримки від цієї бригади. Сама 41-ша бригада наразі жодним чином не прокоментувала озвучені претензії. 

Джерела: один із взводних 206-го батальйону в коментарі УП (на умовах анонімності), заяви замкомбата 206-го батальйону Романа Кулика у соцмережі X, публікація українського OSINT-проєкту DeepState

Пряма мова взводного: "Наша претензія в тому, що немає підтримки. Ми легка піхота, ТРО, у нас з озброєння – автомати і кілька мінометів. Нам такі задачі нарізають… що може і Третя штурмова зі своїми молодими хлопцями та озброєнням такого не зробить. Наприклад, приходила БР-ка (бойове розпорядження – УП) – відправити 10 людей у тил ворога й перерізати їм логістику. 

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У мене у взводі за рік поповнення – дві людини, яких дали тиждень тому. Одна людина – 1977 року народження, інша – 1968, з болячками, і то їх потім забрали.  

Ми завжди приданий батальйон до якоїсь бригади. ТРО використовують як "затички". Якщо це нормальна бригада, вона дивиться, скільки в нас є людей, і з огляду на це "нарізає" задачі. Наприклад, у нас так (нормально – УП) було з 54-ою на Соледарському напрямку".

Пряма мова Кулика: "Нарізаються фантастичні задачі, які розраховані або на космодесантників, або на щонайменше запакованих 20-річними спортіками й технікою свіжі підрозділи. Те, що ці люди, вйобані фізично й психологічно роками великої війни, те, що засобів і боєприпасів для підтримки піхоти тотально не вистачає – тупо ігнорується".

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Деталі: За словами взводного 206-го бату, що говорив з УП, саме брак людей у 206-му батальйоні й адекватних вказівок з боку 41-ї бригади призвів до втрати південної частини селища Нью-Йорк. Саме 206-ий батальйон там тримав оборону. За останні дні російській армії вдалося просунутися з боку окупованої Новоселівки вглиб Нью-Йорка на понад три кілометри. 

Також, за словами взводного, на напрямку Нью-Йорка, куди вони зайшли, не було підготовлених позицій. Попри те, що там лінія бойового зіткнення трималася на рівні АТО-ООС.

Виступ з боку окупованої Новоселівки вглиб Нью-Йорка військові між собою називають "пісюном".

УП звернулася з проханням підтвердити або спростувати озвучену інформацію до прес-офіцера 41-ї бригади, однак відповіді не отримала.

Передісторія: Росіяни почали наступати на Торецькому напрямку, зокрема в напрямку самого міста Торецьк та селища Нью-Йорк, в другій половині червня 2024-го. До цього за час повномасштабного вторгнення на цій ділянці фронту не було жодного просування.

За даними УП, цей наступ став можливим з двох причин. По-перше, українська розвідка не помітила накопичення сил і засобів росіян з боку окупованої Горлівки. По-друге, окупанти вдалося скористалися проведенням ротації українських підрозділів: 24-та бригада пішла з Торецька на Часів Яр, 41-ша – з Часового Яру на Торецьк.  

Росія наступає на Нью-Йорк і Торецьк та вбиває цивільних – фоторепортаж УП

Довідково: 206-ий батальйон 241-ї бригади ТРО до переміщення на Торецький напрямок 4 тижні перебував на відведенні в Чорнобильській зоні, а до того стояв в обороні в селі Побєда на Мар’їнському напрямку та в селі Роздолівка на Соледарському напрямку.

Теми: РосіявійнаДонбас
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