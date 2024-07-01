Росія наступає на Нью-Йорк і Торецьк та вбиває цивільних – фоторепортаж УП

Наприкінці червня російська армія почала наступ на Торецькому напрямку. Це остання ділянка фронту, де лінія бойового зіткнення трималася в межах АТО–ООС.



За словами співрозмовника УП, що володіє інформацією про обстановку на напрямку, цей наступ став можливим з двох причин.

По-перше, українська розвідка не помітила накопичення сил і засобів росіян з боку окупованої Горлівки – хоча інформація про можливий наступ на Торецьк з'явилася ще на початку травня.

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По-друге, окупанти скористалися проведенням ротації українських підрозділів. А саме: 24-та бригада пішла з Торецька на Часів Яр, 41-ша – з Часового Яру на Торецьк. Ворог пішов у наступ, який, на жаль, став успішним.

21 червня український OSINT-проєкт DeepState повідомив, що окупантам вдалося захопити крихітне селище Шуми перед Торецьком. 28-го червня – просунутися по частині сусіднього селища Південне.

За останні півтора тижні, за даними того ж DeepState, відстань від крайніх російських позицій до межі міста Торецька скоротилася від 5 кілометрів до 2-х. Від південної околиці селища Нью-Йорк до росіян – 700 метрів; щоправда, на цій відстані окупанти перебувають ще з 2022 року.

За спостереженнями Американського інституту вивчення війни, активізація ворога на Донеччині й водночас зменшення його інтенсивності на Харківщині може свідчити про підготовку до літнього наступу, якщо не про його початок.

Російський наступ потягнув за собою щоденні обстріли артилерією та КАБами Йью-Йорка й Торецька.

Ще донедавна ці два населені пункти, на відміну від більшості прифронтових міст, могли користуватися благами цивілізації – світлом, зв'язком, інтернетом у якості 4G.

Втім, за останній тиждень – півтора вони вкрилися ще більшою кількістю вирв, розбитих будинків і, на превеликий жаль – убитих місцевих жителів.

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Зокрема 28 червня під російським обстрілом у Нью-Йорку загинуло четверо цивільних. Ще троє, серед яких 8-річна дівчинка, отримали поранення. Місцеві почали телефонувати до волонтерів і просити їх вивезти.

"Українська правда" разом із волонтером Євгеном Ткачовим працювала в Нью-Йорку та Торецьку в дні найінтенсивніших російських обстрілів. Наші фото – про те, як ці обстріли руйнували ще два українські населені пункти та його жителів.

Снаряд від РСЗВ "Град" застряг в асфальті перед заправкою, що розташована на в'їзді в селище Нью-Йорк.

75-річний житель Нью-Йорка Юрій Федорович, що має інвалідність по зору, вітається з волонтером Євгеном Ткачовим, який приїхав евакуйовувати з Нью-Йорка.

Юрій Федорович розчісується перед евакуацією. За кадром – його дружина Галина збирає десятки мішків і сумок з речима. Сусіди, що прийшли їх проводжати, сміючись, кажуть УП: "Та вони ще вернуться! Уже третій раз виїжджають".

70-річна Раїса Максимівна евакуйовується з Нью-Йорка разом зі своєю 49-річною донькою Яною, яка з дитинства має інвалідність. Саму пані Раїсу тиждень як виписали з лікарні після інсульту. Паркан навколо їхнього будинку вкритий давніми дірками від прильоту уламків.

Раїса Максимівна, сівши в евакуаційне волонтерське авто, розмахує шкільним атласом з предмету "Всесвітня історія (Новий час)" за 8-ий клас. Надворі – страшенна спека, температура повітря вище як 25 градусів тепла.

Сусідка Раїси Максимівни на ім'я Олена спостерігає за її евакуацією й переживає, що не встигне виїхати з міста. В Олени вже зібрані речі й документи, однак їй треба дочекатися повернення чоловіка з шахти.

За кілька годин після того, як було зроблене це фото, волонтер Євген Ткачов повідомив УП, що під час свого другого евакуаційного рейсу до Нью-Йорка він вивіз Олену, її чоловіка та їхнього сусіда.

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Покинутий собака в Нью-Йорку ховається між парканами приватних будинків.

Українські піхотинці на вулицях Нью-Йорка. Хлопці щойно вийшли з позицій і збиралися в один із працюючих магазинів по воду та їжу. У центрі міста гудуть генератори. В магазинах можна розрахуватися не лише готівкою, а й переказом на картку.

Попри те що Нью-Йорк вже досить довго розташований чи не впритул до фронту (за 4 км), відчувається, що в селищі тривалий час зберігалося багато ознак мирного життя. Наприклад, ще 4–5 днів тому там було світло.

Вид на вершину з палаючими багатоповерхівками в Нью-Йорку. Вона найбільше страждає від обстрілів останніми днями.

Випалений російським прильотом будинок у Нью-Йорку на вулиці Єсеніна. Він розташований на тій висоті, яку набільше "криють" росіяни.

Ляльки на гойдалці біля одного з уцілілих будинків Нью-Йорка.

Тіло загиблої 28-го червня жительки Нью-Йорка біля розбитої багатоповерхівки. Як розповіли УП сусіди, які були свідками її загибелі, того дня жінка пішла зробити коло навколо своєї багатоповерхівки, щоб її оглянути. Потім вона почула сильний гул, намагалася втекти, але не встигла.

Після загибелі до неї прийшов онук, що живе неподалік, побув із бабусею, повернувся до свого будинку і став жертвою нового прильоту. Так в один день загинули два члени однієї родини.

Місцевий житель Нью-Йорка на ім'я Олексій відгортає простирадло і показує журналістам тіло загиблого чоловіка, що лежить під розбитим будинком. Це онук жінки з попереднього фото. За словами Олексія, загиблого звали Дмитром, йому було приблизно 30 років.

"Він намагався перевернутися, я його заспокоював, губи змочував. Казав: не рухайся, зараз швидка приїде. Але вона не приїхала", – розповідає Олексій і накриває тіло загиблого. Весь цей час навколо чути нові й нові прильоти.

Два палаючі будинки в Торецьку. Імовірно, поблизу них влучив КАБ, адже все в радіусі пари десятків метрів вигоріло вщент. З самих житлових будинків поступово відпадають частини балконів, вікон, перекриттів і з гуркотом падають на землю.

Обвалена дев'ятиповерхівка в Торецьку.

Контужений фазан повільно, переносячи вагу тіла з однієї лапи на іншу, переходить дорогу в Торецьку. Усі три машини, що рухаються в його бік, пригальмовують.

88-річна Раїса, яка щойно разом із донькою виїхала з Торецька, плаче на проміжному пункті евакуації. Жінка дуже хоче повернутися додому. Її донька розповідає УП, що як почався російський наступ, Раїса сказала: "Я нікуди не поїду, я їх усіх (росіян – УП) поб'ю своєю палкою!". Згодом Раїсу почали заспокоювати медики.

Люди, що чекали на приїзд автобусів на проміжному пункті евакуації, між собою говорили, що вони тепер "бомжі". Кожен вивіз із собою по одній–дві сумки речей.

Фото – Ольга Кириленко, обробка – Назарій Мазилюк, УП