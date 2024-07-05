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Окупанти у Криму забрали будинок у Джамали  

Олександр ШумілінП'ятниця, 5 липня 2024, 21:44
Окупанти у Криму забрали будинок у Джамали  
Фото: КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

Російські окупанти у Криму забрали будинок переможниці "Євробачення" 2016 року української співачки Сусани Джамаладінової (Джамали).

Джерело: Джамала в коментарі УП

Деталі: Про те, що окупанти забрали будинок, співачка написала у своєму "Instagram". "Просто у цю мить вони забирають те, чим жили мої батьки. Над чим так важко працювали та власними руками, кров’ю і потом будували. Вони забрали навіть не у мене. А у моїх батьків", - написала вона.

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В коментарі УП Джамала уточнила, що в будинку ніхто не проживав і за ним доглядали сусіди, у яких 5 липня представники окупаційної влади забрали ключі.

Пряма мова: "Спочатку знайшли папірець (про конфіскацію – ред.). Тижня два тому прийшли "журналісти" і стали знімати будинок. Потім позавчора прийшов хтось і сказав, що будемо все оформляти. Потім прийшли і забрали ключі у сусідів. Їм навіть не треба було нічого зламувати.

А сьогодні вони прийшли і описували майно. Сьогодні можна сказати забрали будинок".   

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

12 червня російська окупаційна влада повідомила, що в Криму повідомили про нову так звану націоналізацію майна, зокрема будинку активи експрем'єра Арсенія Яценюка і переможниці "Євробачення" 2016 року співачки Сусани Джамаладінової, а також активи "Київміськбуду".

Теми: Кримнерухомістьокупація
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