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Окупанти відзвітували про нові "націоналізації" в Криму: серед них нерухомість Яценюка і Джамали

Роман ПетренкоСереда, 12 червня 2024, 11:23
Окупанти відзвітували про нові націоналізації в Криму: серед них нерухомість Яценюка і Джамали
російські окупанти у криму, ілюстративне фото: тасс

Окупанти в Криму повідомили про нові крадіжки нерухомості українців, серед яких активи експрем'єра Арсенія Яценюка і переможниці "Євробачення" 2016 року співачки Сусани Джамаладінової, а також активи "Київміськбуду".

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на окупаційну "владу"

Деталі: За словами росіян, до числа активів Яценюка, які націоналізували в Криму, потрапили навчальний корпус, гараж і велика земельна ділянка в Ялті, розповів РІА Новини Константинов.

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Крім того, під націоналізацію потрапила власність Джамали - за словами окупантів, вкрадено рухоме і нерухоме майно, а також 2 земельні ділянки в Алушті.

Також у селищі Лівадія на південному березі Криму "націоналізовано" квартиру сім'ї політика Віталія Хомутинніка, колишнього члена "Партії регіонів" і співголови групи "Відродження".

Також вкрадено майно сім'ї екснародної депутатки України Лідії Котеляк ("Батьківщина"), Центр дельфінотерапії в Алушті (бенефіціар - депутат Броварської районної ради Київської області), активи холдингової компанії "Київміськбуд", парк-готель "Порто Маре" (засновник громадянин України Вадим Вайспапір).

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Власністю окупантів також стало майно приватної компанії "Ялтинська кіностудія", готель "Брістоль" у Ялті, "Платинум банк".

Теми: КримокупаціяРосіяЯценюк
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