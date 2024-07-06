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Нареченого лакшерівесілля з експрацівницею ДБР піймали на горищі у Львові – джерело

Валентина РоманенкоСубота, 6 липня 2024, 00:17
Нареченого лакшерівесілля з експрацівницею ДБР піймали на горищі у Львові – джерело
фото джерела УП

Документуючи отримання неправомірної вигоди за допомогу в ухиленні від мобілізації, у Львові правоохоронці затримали оголошеного в розшук скандального експрокурора Ростислава Ільницького.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, прокуратура та СБУ задокументували факт вимагання та одержання адвокатом Богданою М. (яка є тещою Ільницького) неправомірної вигоди в розмірі 3500 доларів США за вплив на прийняття рішення службовими особами ряду ТЦК та СП Львівської області щодо оновлення військово-облікових даних та одержання QR-коду двома військовозобов’язаними, а також надання одному з них відстрочки від призову за мобілізацією.

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5 липня адвокатку затримали після одержання грошових коштів в сумі 3500 доларів США.

Під час обшуку на горищі будинку затриманої правоохоронці виявили та затримали розшукувану особу, а саме – Ільницького Ростислава Васильовича.

Джерело УП додало, що наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, встановлюються інші можливі співучасники злочину, за результатами проведення яких буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 7-8 жовтня 2023 року колишній прокурор Ростислав Ільницький відгуляв дводенне розкішне весілля з експрацівницею львівського ДБР Роксоланою Москвою у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, що поблизу Львова.
  • Наречена сама виклала відео з першого дня свого не за часом помпезного весілля. Після того, як відео потрапило в ЗМІ, Роксолана закрила свої акаунти у соцмережах.
  • У Державному бюро розслідувань прокоментували, що не несуть відповідальність за вчинки колишніх співробітників та порадили українцям ретельно перевіряти всі факти.
  • Ільницького оголосили у розшук.

Теми: скандалДБРпрокуратура
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