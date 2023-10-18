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ДБР про нашуміле лакшерівесілля: Бюро не несе відповідальності за експрацівницю

Валентина РоманенкоСереда, 18 жовтня 2023, 18:08
ДБР про нашуміле лакшерівесілля: Бюро не несе відповідальності за експрацівницю
кадри помпезного весілля вже стали надбанням Інтернету

У Державному бюро розслідувань наголошують, що не несуть відповідальність за вчинки колишніх співробітників та радять українцям ретельно перевіряти всі факти.

Джерело: радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, яку цитує пресслужба відомства

Деталі: Так у ДБР прокоментували медіаісторію із гучним весіллям у Львові, в якій фігурувала колишня працівниця Бюро. За словами Сапьян, деякі медіа для збільшення переглядів опускають важливі відомості, аби додати скандальності новині, зокрема – щодо того факту, що ключова фігурантка давно не працює в ДБР.

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Радниця також додала, що проведення коштовного весілля під час війни – це питання громадянського сумління.

Пряма мова: "В історії з гучним весіллям у Львові ключовим фактом є те, що наречена – це колишня працівниця Теруправління ДБР у Львові. Вона наказом була звільнена з ДБР вже майже два роки тому.

Тому ДБР не може нести й не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки.

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Не варто пов’язувати лакшерівесілля з колишньою роботою молодят. Це – питання статків їхньої родини та громадянського сумління під час війни".

Що передувало: 7-8 жовтня колишній прокурор Ростислав Ільницький відгуляв дводенне розкішне весілля з експрацівницею львівського ДБР Роксоланою Москвою у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, що поблизу Львова.

Наречена сама виклала відео з першого дня свого не за часом помпезного весілля. Після того, як відео потрапило в ЗМІ, Роксолана закрила свої акаунти у соцмережах.

Теми: ДБРскандал
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