На саміті НАТО США оголосять про нові кроки посилення ППО України

Представник адміністрації президента США Джо Байдена повідомив, що на саміті НАТО 9-11 липня у Вашингтоні Штати оголосять про нові кроки для посилення ППО та військових можливостей України.

Джерело: високопоставлений представник адміністрації Байдена під час телефонного брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Наступного тижня ви побачите потужну демонстрацію підтримки України з боку США та союзників. Члени Альянсу вкотре підтвердять, що майбутнє України в НАТО та зроблять важливі нові заяви про те, як ми збільшуємо військову, політичну та фінансову підтримку України з боку НАТО".

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"Сполучені Штати, крім того, оголосять нові кроки задля зміцнення ППО України та військових можливостей, щоби допомогти їй захищатися сьогодні, а також стримувати російську агресію в майбутньому".

Деталі: Він уточнив, що ці заяви стануть "частиною мосту України" до членства в Північноатлантичному альянсі.

Крім того, за його словами, у четвер відбудеться засідання Ради НАТО-Україна, після якого президент США проведе спільний захід із президентом України і майже двома десятками союзників та партнерів, які підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною.

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Представник Білого дому також зазначив, що Вашингтонський саміт надішле Путіну "потужний сигнал", що він не зможе пересилити коаліцію країн, які підтримують Україну.

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