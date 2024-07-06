На саміті НАТО США оголосять про нові кроки посилення ППО України
Представник адміністрації президента США Джо Байдена повідомив, що на саміті НАТО 9-11 липня у Вашингтоні Штати оголосять про нові кроки для посилення ППО та військових можливостей України.
Джерело: високопоставлений представник адміністрації Байдена під час телефонного брифінгу, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Наступного тижня ви побачите потужну демонстрацію підтримки України з боку США та союзників. Члени Альянсу вкотре підтвердять, що майбутнє України в НАТО та зроблять важливі нові заяви про те, як ми збільшуємо військову, політичну та фінансову підтримку України з боку НАТО".
"Сполучені Штати, крім того, оголосять нові кроки задля зміцнення ППО України та військових можливостей, щоби допомогти їй захищатися сьогодні, а також стримувати російську агресію в майбутньому".
Деталі: Він уточнив, що ці заяви стануть "частиною мосту України" до членства в Північноатлантичному альянсі.
Крім того, за його словами, у четвер відбудеться засідання Ради НАТО-Україна, після якого президент США проведе спільний захід із президентом України і майже двома десятками союзників та партнерів, які підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною.
Представник Білого дому також зазначив, що Вашингтонський саміт надішле Путіну "потужний сигнал", що він не зможе пересилити коаліцію країн, які підтримують Україну.
Передісторія:
- Нещодавно ЗМІ повідомили, що на ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні оголосять про створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).
- Крім того, обговорюють створення посади спецпредставника у Києві для контролю за міжнародною координацією поставок зброї та навчань для українських Збройних сил під егідою НАТО.
- Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що сподівається на закріплення в рішенні Вашингтонського саміту НАТО формулювання про незворотність євроатлантичного курсу України.
- Президент Володимир Зеленський розповів про останні підготовчі роботи напередодні саміту НАТО, який наступного тижня пройде у Вашингтоні та анонсував "хороші речі" для України, зокрема, щодо ППО.