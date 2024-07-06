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Донеччина: окупанти вбили ще 11 цивільних та майже пів сотні поранили

Роман ПетренкоСубота, 6 липня 2024, 08:40
Донеччина: окупанти вбили ще 11 цивільних та майже пів сотні поранили
селидове 5 липня, фото: ОВА

За 5 липня росіяни вбили 11 мирних жителів Донеччини: п’ятьох у Селидовому, трьох у Часовому Яру, по одному в Комарі, Торецьку та Українську.

Джерело: Донецька ОВА

Деталі: Ще 43 людини в області за добу дістали поранення.

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Зокрема, у Селидовому 15 поранених, у Комарі – 18, та троє у Торецьку.

Ще двоє в Українську та по одному цивільному поранено у Костянтинівці, Іванівці, Перебудові, Слов’янську та Дружбі.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині, без урахування Маріуполя та Волновахи, зросла до 2064.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Російські загарбники скинули на підприємство міста Селидове Донецької області дві керовані авіабомби, а також атакували місто касетними боєприпаси та ФАБ-500, у результаті чого 5 людей загинули, ще 11 були поранені.

Теми: Донецька область
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