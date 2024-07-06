Окупанти посилюють оборону вздовж узбережжя Криму - партизани

Партизани "АТЕШ" фіксують постійне збільшення кількості оборонних позицій уздовж узбережжя Криму.

Джерело: "АТЕШ"

Дослівно: "Поки окупаційна влада переконує населення в тому, що загрози десантній операції ЗСУ немає, кількість оборонних недоспоруд уздовж берегової лінії зростає щодня.

Реклама:

У Євпаторії та Ялті, рашисти залучають цивільних підрядників до обладнання вогневих, оборонних позицій".

Деталі: За словами партизанів, серед росіян ходять чутки, нібито ЗСУ формують "ударний кулак" для осіннього прориву в бік Криму і перерізання сухопутного коридору на Херсонському напрямку.