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Клименко відвідав позиції бійців МВС на передовій

Роман ПетренкоСубота, 6 липня 2024, 13:36
Клименко відвідав позиції бійців МВС на передовій
скриншот

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відвідав бойові підрозділи системи МВС на передовій у Донецькій області.

Джерело: Клименко у Facebook

Пряма мова Клименка: "Зустрівся із бійцями 12-ї бригади "АЗОВ","ЛЮТЬ", спецпідрозділів Національної гвардії та прикордонниками.

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Заслухав доповіді командування щодо оперативної обстановки на цій ділянці фронту. Вона складна - ворог тисне, не припиняє штурмових дій та спроб прориву лінії оборони. Водночас наші військовослужбовці та поліцейські продовжують міцно і впевнено стояти на своїх позиціях.

Особливу увагу приділив тривалому та змістовному спілкуванню із бійцями - саме тими, хто виконує завдання на "нулі". Їхній досвід, пропозиції, бачення лише допоможуть нам покращити процес рекрутингу, навчання та перебування у лавах бойових підрозділів".

Теми: МВСАзов Нацгвардія
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