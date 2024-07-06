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У Ростовській області ввели графік відключення електрики

Роман ПетренкоСубота, 6 липня 2024, 15:16

У Ростовській області 6 липня ввели графік віялових відключень електрики для побутових споживачів.

Джерело: "Россети Юг", місцеве видання "161.ру"

Дослівно: "На території Ростовської області введено графік (узгоджений з Міністерством промисловості та енергетики регіону) тимчасового відключення споживання.

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Після ліквідації дефіциту потужності графіки обмеження споживання буде скасовано і електропостачання буде продовжено в нормальному режимі".

Деталі: Влада не повідомляє, про які терміни може йтися.

Як пише 161.ру, місцеві жителі другий день скаржаться на відсутність електроенергії в різних районах Ростова: не працюють світлофори, а вдома неможливо зігріти їжу і включити кондиціонер.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: За день до цього губернатори Краснодарського краю і Ростовської області РФ заявили про атаку дронів, пожежу і постраждалих.

Теми: Росіяелектроенергія
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