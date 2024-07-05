Влада РФ скаржиться на атаки дронів і пожежі в регіонах

Губернатори Краснодарського краю і Ростовської області РФ заявили про атаку дронів, пожежі та постраждалих.

Джерело: губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв

Деталі: За словами Кондратьєва, у Приморсько-Ахтарську російська ППО нібито збила кілька безпілотників.

Реклама:

Він також заявив, що внаслідок атаки пошкоджений триповерховий багатоквартирний будинок. Крім цього, порушена роботу енергопідстанції, що живить значну частину міста.

Голубєв зазначив, що в небі над Ростовською областю силами ППО нібито були збиті 10 БпЛА.

Пряма мова Голубєва: "За даними оперативних чергових служб, унаслідок повітряної атаки і падіння уламків БПЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому березі Дону і в Азовському районі".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Російський паблік Astra опублікував нібито момент атаки БпЛА на Ростов-на-Дону.