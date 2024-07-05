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Влада РФ скаржиться на атаки дронів і пожежі в регіонах

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 липня 2024, 04:26
Влада РФ скаржиться на атаки дронів і пожежі в регіонах
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Губернатори Краснодарського краю і Ростовської області РФ заявили про атаку дронів, пожежі та постраждалих.

Джерело: губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв

Деталі: За словами Кондратьєва, у Приморсько-Ахтарську російська ППО нібито збила кілька безпілотників.

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Він також заявив, що внаслідок атаки пошкоджений триповерховий багатоквартирний будинок. Крім цього, порушена роботу енергопідстанції, що живить значну частину міста.

Голубєв зазначив, що в небі над Ростовською областю силами ППО нібито були збиті 10 БпЛА.

Пряма мова Голубєва: "За даними оперативних чергових служб, унаслідок повітряної атаки і падіння уламків БПЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому березі Дону і в Азовському районі".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Російський паблік Astra опублікував нібито момент атаки БпЛА на Ростов-на-Дону.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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