Росіяни вбили вже четвертого за день мешканця Херсонщини
Субота, 6 липня 2024, 22:50
Внаслідок обстрілу села Дніпровське на Херсонщині у суботу ввечері загинув місцевий житель.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "Ввечері під вогнем ворожої артилерії опинилось село Дніпровське Білозерської громади.
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На жаль, від отриманих травм загинув місцевий житель. Його особа нині встановлюється".
Деталі: Раніше Прокудін повідомляв, що в суботу окупанти обстріляли Одрадокам’янку Бериславського району. Смертельні поранення отримав 43-річний чоловік, він загинув на місці.
Що передувало: У селі Хрещенівка на Херсонщині у суботу внаслідок ворожого обстрілу загинули чоловік та жінка.