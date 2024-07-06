Росіяни вбили вже четвертого за день мешканця Херсонщини

Внаслідок обстрілу села Дніпровське на Херсонщині у суботу ввечері загинув місцевий житель.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Ввечері під вогнем ворожої артилерії опинилось село Дніпровське Білозерської громади.

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На жаль, від отриманих травм загинув місцевий житель. Його особа нині встановлюється".

Деталі: Раніше Прокудін повідомляв, що в суботу окупанти обстріляли Одрадокам’янку Бериславського району. Смертельні поранення отримав 43-річний чоловік, він загинув на місці.

Що передувало: У селі Хрещенівка на Херсонщині у суботу внаслідок ворожого обстрілу загинули чоловік та жінка.